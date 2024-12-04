Hayatının en mutlu günü kabus oldu: Kadın koyu tenli bebek doğurdu, eşi babalık testi istedi!

Çin gazetesi China Times, sezaryenle koyu tenli bir bebek doğurduktan sonra evliliğini kurtarmak için çaresiz kalan 30 yaşındaki Şanghaylı bir kadının tuhaf vakasını yazdı. Kadın, üzücü hikayesini sosyal medyada anlattı ve diğer annelere durumla nasıl başa çıkacakları konusunda tavsiyeler sordu.

'HİÇBİR SİYAHİ TANIMIYORUM'

Kadın, bebeği doğurduktan sonra kocasının oğluyla ilk kez tanışma zamanı geldiğinde, kocasının ona şaşkın gözlerle baktığını ve onu tutmayı reddettiğini iddia ediyor. Kadın, bebeğin koyu tenini kendisinin de tuhaf bulduğunu ve onu tutarken utandığını, "Hiç Afrika'ya gitmediğini ve hiçbir siyahi tanımadığını" açıklama ihtiyacı hissettiğini itiraf etti.

BABALIK TESTİ İSTEDİ

Kadının kocası bebeğe karşı hiçbir sevinç veya ilgi göstermedi, ayrıca çocuğun kendisine ait olduğunu kanıtlamak için bir babalık testi istedi. Kadın kabul etti, ancak bunun kocasının babalığını kanıtlayacağını bilmesine rağmen eşi tarafından haksızlığa uğradığını hissetti ve aralarındaki güvenin çoktan kırıldığını söyledi. Kadının Weibo gönderisi viral olurken birçok kişi ona yenidoğan bebeğin koyu ten renginin tamamen normal olduğunu söyledi.

Kendini uzman ilan eden biri gönderiye, "Bu fenomen, yenidoğanlarda doğal olarak meydana gelebilir çünkü cilt dokuları incedir ve kan dolaşımları zayıftır. Koyu kırmızı cildin sonunda beyaza dönmesi çok yaygındır." şeklinde yorum yaptı.