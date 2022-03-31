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Hayatının kâbusunu yaşadığı anlar kamerada! "Belki de beni parçalayacaklardı"

31.03.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Nazif Şenyiğit yolda yürürken dehşeti yaşadı. Bir anda köpeklerin saldırısına uğrayan Şenyiğit'in yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken doktorlar Şenyiğit'in kulağının kopmak üzere olduğunu söyledi.

Nazif Şenyiğit evinden otobüs durağına Başakşehir'de evinden otobüs durağına yürürken bir anda köpeklerin saldırısına uğradı. Şenyiğit'in kulağını kopma noktasına getiren köpek saldırısı güvenlik kameralarınca görüntülendi. Site bekçisi sayesinde kurtulduğunu söyleyen Şenyiğit, "Belki de beni parçalayacaklardı" diye konuştu.

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Olay, 24 Mart Perşembe günü sabah saatlerinde Başakşehir Bahçeşehir Mahallesinde bulunan bir caddede yaşandı. Evinden otobüs durağına yürüyen Nazif Şenyiğit, yol kenarındaki parkta bulunan 5 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin kovaladığı adam, dengesini kaybederek düştü. Bu sırada bir köpek, Şenyiğit'i kulağından ısırdı. Kanlar içinde kalan adamın imdadına bir sitenin güvenlik görevlisi yetişti. Eline aldığı sopa ile köpekleri kovalayan güvenlik görevlisi, daha sonra da durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından kulağından yaralanan Şenyiğit'i hastaneye kaldırdı. Kulağı neredeyse kopmak üzere olan Şenyiğit'e 20 dikiş atıldı. Yaşanan korkunç anlar ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. 

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"BELKİ DE BENİ PARÇALAYACAKLARDI"

Yaşadığı dehşet dolu anları anlatan Nazif Şenyiğit, "Otobüs duraklarına doğru ilerliyordum. Bir anda arka ve ön bölümden 5 köpek etrafımı sardı. Üzerime saldırdılar. Ben de geriye doğru çekilmeye çalıştım. Bu sırada ayağım takıldı ve düştüm. Bu sırada bir tanesi kulağımı ısırıp, kaptı. Sitenin bekçisi sesleri duyunca elinde sopayla dışarı çıktı. Köpekleri biraz kaçırdı. Tamamen panik halindeydim. Herhangi bir düşüncem yoktu. Tamamen canımı kurtarmaya çalıştım. Kendimi siteye atmaya çalıştım. Yere düştükten sonra herhangi bir direncim de kalmamıştı. Bekçi gelmeseydi belki de beni parçalayacaklardı" dedi.

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"DOKTORUM KULAĞIMIN KOPMAK ÜZERE OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Her gün pansumana gittiğini ve kulağına 20 dikiş atıldığını söyleyen Şenyiğit, "Kulağıma 20 dikiş atıldı. Aynı zamanda kuduz aşısı takibi de başlatıldı. Her gün pansumana gitmek zorundayım. Dikişlerin iyileşmesi biraz uzun sürüyor. Doktorum kulağımın kopmak üzere olduğunu söyledi. Her gün pansumana gidip, takip ediliyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

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