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Hayatının şokunu yaşadı! Az kalsın canından oluyordu... 12 gün yoğun bakımda kaldı, bir gözünü kaybetti

06.04.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da alınan bilgiye göre, el arabası lastiğine hava basarken, lastiğin patlaması sonucu fırlayan jant Alay Dumangöz'ün yüzüne çarptı. Olay sonrası ağır yaralanan ve 12 gün komada kalan Alay Dumangöz, bir gözünü kaybederken dili ve çenesi zarar gördü. Alay Dumangöz, göz nakli olmayı beklerken, olayda hayatını kaybetmediği için şanslı olduğunu söyledi. Başından geçenleri anlatan Dumangöz "Bu kadarına da şükürler olsun. Yapacak bir şey yok" deyip insanlara bir de önemli bir tavsiyede bulundu.

Hayatının şokunu yaşadı! Az kalsın canından oluyordu... 12 gün yoğun bakımda kaldı, bir gözünü kaybetti

Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Of ilçesi Sarıbey mahallesinde yaşayan Alay Dumangöz (50), el arabası lastiğine hava basmak isterken hayatının şokunu yaşadı. Köyde bahçe işlerinde kullandığı el arabası lastiğinin havasının sönmüş olduğunu gören Dumangöz, lastiği alarak lastikçiye götürdü. Lastikçide lastiğe hava bastığı esnada bir anda gümleyen lastiğin jantı Dumangöz'ün yüzüne vurdu. Olay yerinde baygınlık geçiren Dumangöz, ambulansla Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. 12 gün hastanede yoğun bakımda yatan Dumangöz bir gözünü kaybetti, çenesi ve dili zarar gördü.

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GÖZ NAKLİ OLMAYI BEKLİYOR!

Hastaneden taburcu olarak evine dönen Alay Dumangöz, Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) göz nakli olmayı beklerken, olayda hayatını kaybetmediği için şanslı olduğunu söyledi.

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"BOMBA GİBİ PATLADI"

Başından geçenleri anlatan Alay Dumangöz şöyle konuştu;

"El arabası lastiğini şişirmek için lastikçiye götürdüm. Fazla hava gittiği için patladı. Lastik patladıktan sonra bir şey hatırlamıyorum. Hastaneye götürmüşler beni. 12 gün yoğun bakımda yattım. Ondan sonra eve geldim. Birkaç kez Trabzon'a kontrole gittim. Şimdi Ankara'ya göz nakli için gideceğim. Gözüme toz girmemesi için korumalık takıyorum. Dişlerim, çenem, dilim ve gözüm zarar gördü. Dilimde yarılma oldu, iyileşti. İlk kez başıma böyle bir şey geldi. Bomba gibi patladı. Jantın içindeki pim fırlayarak gözüme girdi.

"İNSANLARA TAVSİYEM..."

Bu kadarına da şükürler olsun. Yapacak bir şey yok. İnsanlara tavsiyem el pompasıyla lastiklere hava basmasınlar" (İHA)

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Trabzon lastik

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