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Hayatınızı karartmak istiyorsanız bunu yapmaya devam edin

17.02.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar dar kıyafetler giyenleri uyardı. Dar kıyafetler kıl dönmesine yol açabiliyor. Acı verici bir süreç olan kıl dönmesini iyileşme döneminde hijyene ve kıyafet tercihine dikkat edilmeli. Özellikle 20’li yaşlarda daha çok görülen kıl dönmesinden kurtulmak için cerrahi operasyon yaptırmak zorunda kalabilirsiniz.

Hayatınızı karartmak istiyorsanız bunu yapmaya devam edin

Gözeneklerin tıkanması, kılların çıkamayarak kıl dönmesi sorununa yol açıyor. Uzmanlar, kıl dönmesi sorununun özellikle 20’li yaşlarda daha çok görüldüğünü belirtiyor.

KIL DÖNMESİNE DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

  • Erkekler
  • Kilolu kişiler
  • Hijyen sorunu olanlar
  • Dar kıyafet giyenler

Uzmanlar, tedavide en etkili yöntemin 2 aşamalı cerrahi operasyon olduğunu ifade ediyor ve iyileşme döneminde kilo problemi ile hijyene dikkat edilmesini tavsiye ediyor.

VÜCUDUN HER YERİNDE ÇIKABİLİR

Gözenek tıkanması neticesinde kılların çıkamayarak kıl dönmesi oluşumuna yol açtığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Murat Koca, “Kıl dönmesi tıbbi olarak pilonidal sinüs, pilonidal kist veya kist dermoid sakral olarak tanımlanıyor. Bazen doğuştan sinüs olmasına rağmen yıllarca belirti vermez ancak zamanla hastalık ortaya çıkabilir. Vücutta her yerde görülebilmekle beraber en sık kuyruk sokumu, göbek çevresi, kasıklarda karşılaşılabilir. İltihabın toplanmasıyla apse oluşması sonrasında belirtiler daha çok ortaya çıkabilir. Özellikle 20’li yaşlarda daha sık görülüyor.” dedi.

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BAZI DURUMLARDA HASTALAR OTURAMIYOR

Op. Dr. Ahmet Murat Koca, kıl dönmesinin ağrı, hassasiyet, sertlikle ve kötü kokulu akıntıyla kendini gösterebildiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Acı yaşayan hastanın oturamamasına yol açabiliyor. Bazen de bölgede kaşıntı ve ıslaklık hissi oluşabiliyor. Erkeklerde, kilolu kişilerde, bölgesel çok kıllı olanlarda, hijyen sorunu olanlar ve çok terleyenlerde, dar kıyafet giyinenlerde ve ailesel yatkın olanlarda sık karşılaşılabiliyor. Tedavisiz durumlarda çok nadirde olsa belli oranda kanserleşme riski bulunuyor. Teşhisi hastanın uzman doktor tarafından iyi bir şekilde muayenesiyle mümkün olabiliyor. Kıl dönmesi sorununu ortadan kaldırmak içi flep ile cerrahi tedavi, lazer veya radyofrekans uygulama, ilaç uygulaması, basit sinüsektomi, eksizyon ve spontan tedaviye bırakma yöntemleri uygulanabiliyor.”

DAR KIYAFETLER GİYİLMEMELİ

Tedavide en etkin ve tekrarlama ihtimali en düşük yöntem ameliyatla hastalıklı bölgenin çıkarılması ve oranın doku döndürmeyle kapatılması olduğunu ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Murat Koca, “Bazen bölge çok iltihaplıysa ameliyat 2 aşamada yapılıyor. Önce apse boşaltılıyor ve iltihap 2-3 hafta tedavi edilip kurutuluyor. İkinci aşamada çıkarma ve kapama yöntemi uygulanıyor. Ayrıca cerrahi yöntemlerde çıkarma ve kendi haline bırakarak zamanla kapanması yönteminden de bahsedebiliriz. İyileşme döneminden sonra da hasta bölgeyi kılsız tutmalı ve hijyene dikkat edip sıkı ve sağlıksız kıyafetler giymemeli. Ayrıca kilo problemine de çare bularak bu sayede riskleri minimalize edebilirler.” diye konuştu.


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kıl dönmesi
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