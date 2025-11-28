Hayatları değişecek 3 burç: Satürn retrosu bitiyor! 'Yeni bir sayfa açılıyor'

Satürn, sınırlar, sorumluluklar ve gerçekçilikle ilişkilendirilen bir gezegen. Retro döneminde ilerlemeler yavaşlar, enerji düşer ve hayatın bazı alanlarında gecikmeler yaşanır. Üstelik bu yıl Satürn, kendisini rahat hissetmediği bir burç olan balıkta gerilemişti.

Astrolog Arundell burçlara tüm etkilerini açıkladı. Satürn, balıktaki son yolculuğuna kaldığı yerden devam edeceğini ve 14 Şubat 2026’da koç burcuna geçerek yeni bir 29,5 yıllık döngünün başlangıcını yapacağını belirtti.

JÜPİTER VE VENÜS’LE DESTEKLEYİCİ AÇI

Bu süreçte Satürn; şans, genişleme ve bolluğu temsil eden Jüpiter ile (Yengeçte), değerler ve para yönetimini temsil eden Venüs ile (Akrepte) uyumlu bir üçlü oluşturuyor.

Bu gökyüzü kombinasyonu:

Dersini alanlara gerçekçi fırsatlar

Duygusal farkındalık

Maddi ve manevi anlamda daha sağlam adımlar sunuyor.

"EN ÇOK SU BURÇLARI FAYDA SAĞLAYACAK"

Balık, Yengeç ve Akrep, zor geçen beş ayın ardından tünelin ucundaki ışığı daha net görecek. Su elementi sayesinde sezgilerin güçlendiği, duygusal yüklerin hafiflediği, hayatın yeniden şekillendiği bir dönem başlayacak.

BURÇLARA GÖRE 28 KASIM 2025 – 14 ŞUBAT 2026 ETKİLERİ

Koç (21 Mart – 20 Nisan)

Hayatında bir tamamlama ve kapanış süreci hız kazanıyor. Eski ilişkiler, iş düzenindeki değişimler veya seni sınırlayan alışkanlıklar artık geride kalıyor. Ne kadar kabullenirsen o kadar özgürleşeceksin.

Boğa (21 Nisan – 21 Mayıs)

Son beş ayda uzun vadeli planlarında belirsizlikler yaşamış olabilir, dostluklarında da bazı yüzleşmeler gerçekleşmiş olabilir. Artık her şey daha net. Bundan sonrası daha güvenli ve sağlam adımlarla ilerleyeceğin bir dönem.

İkizler (22 Mayıs – 21 Haziran)

Çalışma hayatı veya aile büyüklerine yönelik sorumluluklar artmış olabilir. Hedeflerin beklediğin hızda ilerlememiş olsa da, şimdi elinde çok daha uygulanabilir bir yol haritası var.

Yengeç (22 Haziran – 23 Temmuz)

Tutkuların ve gerçek hedeflerin netleşiyor. Eğitim veya işle ilgili konular bu yıl fazlaca yorucu olduysa, şimdi enerjini doğru alanlara yönlendirme zamanı. Emek verdiğin her yeni girişimin başarı ihtimali yüksek.

Aslan (24 Temmuz – 23 Ağustos)

İlişkiler ve ortak maddi konularda yaşanan zorluklar hafifliyor. Ancak bu süreçte en önemli nokta, kendi iç kaynaklarını güçlendirmek. Beklentilerini tek kişiye ya da tek gelir kaynağına yüklemeyi bıraktığında seçeneklerin çoğalacak.

Başak (24 Ağustos – 23 Eylül)

Son iki yılda ilişkilerin önemli bir sınavdan geçti. Şimdi kimin yanında olduğunu, kimin olmadığını çok daha iyi biliyorsun. Güçlenen bağlar için daha ciddi adımlar gündeme gelebilir.

Terazi (24 Eylül – 23 Ekim)

2023’ten bu yana iş yükün arttı, günlük düzenin ağırlaştı. Bu dönemin ödülü ise tam şimdi geliyor: Çaban karşılık bulacak. Öz disiplinin ve emeğin fark edildi; Şubat’a kadar ilerleme şansı çok yüksek.

Akrep (24 Ekim – 22 Kasım)

Balık, senin aşk, yaratıcılık ve keyif alanını yönetiyor. Bu alanlarda uzun süredir emek gerektiren gelişmeler yaşandı. Şimdi ise gerçekten sağlam olan her şey yeşermeye ve karşılık bulmaya başlıyor.

Yay (23 Kasım – 21 Aralık)

Son iki yılda aile, ev ve duygusal konular seni daha derinden etkiledi. Zorlu olsa da bu süreç seni olgunlaştırdı. Artık ne istediğini daha iyi biliyorsun. Ev düzeni ve taşınma gibi konularda olumlu gelişmeler gelebilir.

Oğlak (22 Aralık – 20 Ocak)

Yönetici gezegenin Satürn olduğu için bu enerjiyi en iyi sen tanıyorsun. İletişim, komşular, yakın çevre veya teknolojik sorunlarda yaşanan tıkanıklıklar hafifliyor. Kendine ve başkalarına daha toleranslı davranman bu süreci hızlandıracak.

Kova (21 Ocak – 19 Şubat)

Maddi düzen ve yaşam temellerini sadeleştirme yolculuğun devam ediyordu. Gereksiz masrafları azaltman çok yerindeydi. Şimdi ise önümüzdeki üç ay boyunca yeni gelir fırsatları kapıyı çalabilir.

Balık (20 Şubat – 20 Mart)

Son iki yılda enerjin inişli çıkışlıydı ve hayatını basitleştirmek zorunda kaldın. Zor olan kısmı atlattın. Şimdi geriye kalan insanların ve durumların değerini fark edeceğin, daha güçlü hissettiğin bir döneme giriyorsun.