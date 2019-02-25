Haydar Ali Yıldız: Tüm sorunları birlikte iştirak ederek çözeceğiz 

İSTANBUL, (DHA)- SÖZ Sizde programında konuşan AK Parti Beyoğlu Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, “Tüm sorunları birlikte iştirak ederek çözüp, daha huzurlu ve güvenli bir Okmeydanı inşa edeceğiz” dedi.

AK Parti Beyoğlu Kadın Kollarının organize ettiği Söz Sizde etkinliğine AK Parti Beyoğlu Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ve birçok vatandaş katıldı. AK Parti Beyoğlu Fatih Sultan Caddesi Okmeydanı Bölge Seçim İrtibat Bürosunda gerçekleşen etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenen Haydar Ali Yıldız vatandaşların sorularını da yanıtladı. Beyoğlu’ndaki imar ve tapu hakkında da konuşan Yıldız, vatandaşlara kentsel dönüşüm sözü verdi.

“EMANETİ TESLİM ALDINIZ MI?”

AK Parti Beyoğlu Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu’nun tüm mahallelerinde hanımefendiler, beyefendiler, mahallelilerle bir araya gelip istişarelerde bulunuyoruz. Sohbetlerimiz, hasbıhallerimiz oluyor, dertleşiyoruz. Gittiğimiz her yerde bize tevkil edilenbu emaneti siz değerli hemşerilerim ile paylaşıyorum. Bugün de Okmeydanı’nda bir İstanbul sabahında, okulların tatil olduğu bir sabahta sizlerle beraber bu emaneti paylaşıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve sizin ile bu emaneti paylaşmak üzerine ahitleşirken sözlerinizi de alacağım. Emaneti teslim aldınız mı? Mübarek olsun” diyerek seçmenden seçim sözü aldı.