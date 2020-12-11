'Haydi biraz cesaret!' Vücut çatlaklarını paylaşan modele beğeni yağdı

Avustralyalı model Nadia Bartel, çatlaklarını gösteren bikini fotoğrafından ötürü övgü topladı.

'14 YAŞINDAN BERİ ÇATLAKLARIM VAR!'

Hayranlarını, 'değişen vücutlarını' kabul etmeye teşvik etmek amacıyla sahilde güneşlenirken verdiği pozla şaşırtan, aynı zamanda beğeni toplayan model, 'siz söylemeden ben söyleyeyim evet kalçalarımda ve uyluklarımda çatlaklarım var. 14 yaşından beri bunlara sahibim. Vücudunuzun yaptığı değişiklikleri kucaklayın ve tüm bunlarla kendinizi sevin' dedi.

ÖRNEK OLDU

Nadia Bartel, güçlendirici mesaj ve fotoğrafından sonra kadın takipçilerinden 'gerçek' olanı paylaştığın için teşekkürler' şeklinde binlerce mesaj aldı. Bi kadın takipçisi, 'sadece kendin olduğun için inanılmaz görünüyorsun, dışarıdaki pek çok kıza güzel bir örnek oluşturduğun için beni çok mutlu ettin' dedi.

Nadia'nın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni topladı.



