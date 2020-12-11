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'Haydi biraz cesaret!' Vücut çatlaklarını paylaşan modele beğeni yağdı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

35 yaşındaki iki çocuk annesi model Nadia Bartel, kadınlara 'vücutlarınız değişebilir' diyerek, vücut çatlaklarının yer aldığı bir fotoğrafını paylaştı. Bunu çoğu kadının yapmasını söyleyen Nadia, 'haydi biraz cesaret' dedi.

'Haydi biraz cesaret!' Vücut çatlaklarını paylaşan modele beğeni yağdı

Avustralyalı model Nadia Bartel, çatlaklarını gösteren bikini fotoğrafından ötürü övgü topladı.

'14 YAŞINDAN BERİ ÇATLAKLARIM VAR!'

Hayranlarını, 'değişen vücutlarını' kabul etmeye teşvik etmek amacıyla sahilde güneşlenirken verdiği pozla şaşırtan, aynı zamanda beğeni toplayan model, 'siz söylemeden ben söyleyeyim evet kalçalarımda ve uyluklarımda çatlaklarım var. 14 yaşından beri bunlara sahibim. Vücudunuzun yaptığı değişiklikleri kucaklayın ve tüm bunlarla kendinizi sevin' dedi.

ÖRNEK OLDU

Nadia Bartel, güçlendirici mesaj ve fotoğrafından sonra kadın takipçilerinden 'gerçek' olanı paylaştığın için teşekkürler' şeklinde binlerce mesaj aldı. Bi kadın takipçisi, 'sadece kendin olduğun için inanılmaz görünüyorsun, dışarıdaki pek çok kıza güzel bir örnek oluşturduğun için beni çok mutlu ettin' dedi.

Nadia'nın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni topladı.

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