HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hayvan barınağındaki görüntüler sonrası Ümraniye Belediyesi'nden açıklama: 'Hayvanlar tedavi altında, yanlış bir izlenim yaratıldı'

Hayvan barınağındaki görüntüler sonrası Ümraniye Belediyesi'nden açıklama: 'Hayvanlar tedavi altında, yanlış bir izlenim yaratıldı'

13.10.2024 20:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ümraniye'den gelen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Hayvanseverler, Ümraniye Belediyesi'nin Hekimbaşı Hayvan Barınağı'ndaki hayvanların kötü şartlar içinde yaşadığını, bazı yavru kedilerin de öldüğünü iddia etti. Paylaşımlar sonrası Ümraniye Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise tedavi altındaki hayvanların görüntülerinin izinsiz kayda alındığı ve yanlış bir izlenim oluşturulduğu belirtildi.

Hayvan barınağındaki görüntüler sonrası Ümraniye Belediyesi'nden açıklama: 'Hayvanlar tedavi altında, yanlış bir izlenim yaratıldı'

İstanbul'daki Ümraniye Belediyesi'nin Hekimbaşı Hayvan Barınağı'na giden bazı hayvanseverler, yavru kedilerin öldüğünü, köpeklerin dışkı, idrar ve korku içinde yaşadıklarını iddia etti.

"YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK"

Hayvansevelerin paylaşımlarının ardından Ümraniye Belediyesi de bir açıklama yaptı. Ümraniye Belediyesi tarafından, Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde tedavi altındaki hayvanların görüntülerinin izinsiz kayda alındığı ve yanlış bir izlenim oluşturulduğu belirtilerek, bunu yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı bildirildi.
u2

"TEDAVİ GÖREN HAYVANLARIMIZ SOKAKTAN YARALI VE HASTA HALDE GETİRİLDİ"

Belediyeden yapılan açıklamada, bakımevinin haftanın 6 günü belirli saatlerde vatandaşların ziyaretine açık olduğu ve bu zaman dilimlerinde sahiplendirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Merkeze gelen bir grubun, veteriner hekimin kendilerini bilgilendirme çabalarını dikkate almadan, tedavi altındaki hayvanların görüntülerini izinsiz kayda aldığı ve yanlış bir izlenime neden olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu görüntüler, hayvanların bakımsız olduğu gibi bir algı oluşturmak amacıyla, bağlamından koparılarak sosyal medyada paylaşılmıştır ancak bu bilgi tamamen yanlıştır. Bakımevimizde tedavi görmekte olan hayvanlarımız, sokaktan yaralı ve hasta halde getirilmiş olup, veteriner hekimlerimizin gözetiminde iyileşme süreçleri devam etmektedir. Hayvanlarımızın bakımı ve sağlığı en yüksek standartlarda sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bakımevine ait etrafı telle çevrili hayvan gömü alanının izinsiz şekilde kazılarak görüntülendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu da farklı bir amaçla sosyal medyaya yansıtılmıştır. Bu tür eylemler, gerçek durumu çarpıtma niyeti taşıyan girişimlerdir. Hekimbasi Sahipsiz Hayvan Bakımevi'miz, her zaman hayvanseverler ve ilgili derneklerle işbirliği içinde, sokak hayvanlarının rehabilitasyon süreçlerini titizlikle yürütmeye devam etmektedir. Merkezimize izinsiz giriş yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Yanlış bilgilendirmelere karşı duyarlı olmanızı rica ediyor ve her zaman hayvanlarımızın iyiliği için büyük bir özenle çalıştığımızı vurgulamak istiyoruz." (AA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ümraniye kedi köpek
En Çok Okunan Haberler
ABD harekete geçti! Onay verildi, İran adımı: İsrail'e kurulacak

ABD harekete geçti! Onay verildi, İran adımı: İsrail'e kurulacak

ORC Araştırma sonuçları paylaştı! İşte vatandaşların en güvendiği 20 milletvekili

ORC Araştırma sonuçları paylaştı! İşte vatandaşların en güvendiği 20 milletvekili

Fen bilgisi öğretmeni ve 14 yaşındaki öğrencisi tarihe geçti! Türkiye'de bir ilk: Benim için çok değerli

Fen bilgisi öğretmeni ve 14 yaşındaki öğrencisi tarihe geçti! Türkiye'de bir ilk: Benim için çok değerli

Beyoğlu'nda polisi bıçaklamıştı! Saldırganın annesi: "2 kere hastaneye yatırdım, 2 hafta yatırıp çıkardılar"

Beyoğlu'nda polisi bıçaklamıştı! Saldırganın annesi: "2 kere hastaneye yatırdım, 2 hafta yatırıp çıkardılar"

Böyle çobanı daha önce görmediniz! Modayı bıraktı şimdi 100 koyunu var... Üstelik birçok da arazi satın aldı

Böyle çobanı daha önce görmediniz! Modayı bıraktı şimdi 100 koyunu var... Üstelik birçok da arazi satın aldı

Köfteci Yusuf'un 'helal sertifikası' tartışma konusu oldu! Helal Akreditasyon Kurumu'ndan açıklama geldi: Savunma talep edildi

Köfteci Yusuf'un 'helal sertifikası' tartışma konusu oldu! Helal Akreditasyon Kurumu'ndan açıklama geldi: Savunma talep edildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.