Hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Hayvan Hakları Yasası hayvanseverler başta olmak üzere milyonlarca vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Hayvan Hakları Yasası'nın ne zaman çıkacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Geçtiğimiz gün ise Cumhurbaşkanı önderliğinde yapılan toplantıda yasa tekrar ele alındı. Peki Hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...

HAYVAN HAKLARI YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz gün yapılan MYK toplantısında ele alınan öncelikli konu hayvan hakları yasasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis kapanmadan kanunun çıkarılması gerektiğini ifade ettiği bildirildi. Böylece Hayvan Hakları Yasası'nın temmuz ayında Meclis'e sunulacağı öngörülüyor. Bu yasa ile hayvanlar eşya değil canlı muamelesi görecek ve korunacak. Öte yandan söz konusu yasa ile birlikte hayvanlara yapılan zulmün, işkencenin sona ermesi hedefleniyor.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Yeni yasada isim değişikliği yapılacak. Bu yasada vatandaş, çağdaş değerlerin, sivil toplum örgütlerinin talepleri de dikkate alınacak. Yürürlükteki "Hayvanları Koruma Kanunu"nun "Hayvan Hakları Kanunu" adını alması planlanıyor.