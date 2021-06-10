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Hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

10.06.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Geçen gün yapılan toplantıda Hayvan Hakları yasası değerlendirildi. Yasa ile birlikte hayvanlara "mal" olarak değil "canlı" olarak bakılacak. Böylece hayvanlara işkence etmek cezasız kalmayacak. İşte ayrıntılar...

Hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Hayvan Hakları Yasası hayvanseverler başta olmak üzere milyonlarca vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Hayvan Hakları Yasası'nın ne zaman çıkacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Geçtiğimiz gün ise Cumhurbaşkanı önderliğinde yapılan toplantıda yasa tekrar ele alındı. Peki Hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...

HAYVAN HAKLARI YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz gün yapılan MYK toplantısında ele alınan öncelikli konu hayvan hakları yasasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis kapanmadan kanunun çıkarılması gerektiğini ifade ettiği bildirildi. Böylece Hayvan Hakları Yasası'nın temmuz ayında Meclis'e sunulacağı öngörülüyor. Bu yasa ile hayvanlar eşya değil canlı muamelesi görecek ve korunacak. Öte yandan söz konusu yasa ile birlikte hayvanlara yapılan zulmün, işkencenin sona ermesi hedefleniyor.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Yeni yasada isim değişikliği yapılacak. Bu yasada vatandaş, çağdaş değerlerin, sivil toplum örgütlerinin talepleri de dikkate alınacak. Yürürlükteki "Hayvanları Koruma Kanunu"nun "Hayvan Hakları Kanunu" adını alması planlanıyor.

Hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

HAYVANA ZULMEDEN HAPİS CEZASI ALACAK

Yasa ile hayvanlar "eşya ya da mal" olarak değil "canlı" olarak tanımlanacak. Bu kapsamda hayvana zulmedenler Türk Ceza Yasası'na (TCK) göre cezalandırılacak.

Eski kanunlar hayvanları bir "mal" olarak tanımlıyordu. Bu yüzden hayvanlara karşı suç işlemenin bedeli düşük miktarda para cezası oluyordu. Yeni yasa ile birlikte bu durumların önüne geçilmesi hedefleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında hayvan hakları yasası üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasanın Meclis'te kanunlaşma aşamasında olduğunu ve sürecin hız kazanması için Merkez Yürütme Kurulu'nda görüşüldüğünü ifade etmişti. Aynı zamanda yasanın yalnızca evlik hayvanlar için olmadığını, kapsamlı bir çalışma olduğunu da sözlerine eklemişti.


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