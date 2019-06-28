HABER

Hayvanat bahçesinde yavru zebra heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 11:15 | Son Güncelleme

Bursa Hayvanat Bahçesi, bu ayki doğumlar ile Türkiye'deki en büyük zebra popülasyonuna sahip hayvanat bahçesi oldu

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin en çok ilgi gören bireylerinden zebraların sayısı, yeni yavrularla 18'e ulaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Hayvanat Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

İlk olarak karıncayiyen barınağına giden Aktaş, yetkililerden bu hayvanlar hakkında bilgi aldı. Daha sonra ana vatanı Güney Amerika olan ve en büyük fare türü olarak bilinen kapibara ile Güney Amerika ile Güneydoğu Asya'nın ormanlık bölgelerinde yaşayan tapirin barınağına giden Aktaş, tapiri eliyle besledi. Aktaş, ala geyiklerin bulunduğu barınakta ise yeni doğan bir hayvana "Alaca" ismini koydu, ardından zebra ve zürafaların barınaklarını gezdi.

Aktaş, Bursa Hayvanat Bahçesi'ne Hollanda'dan getirilen zebraların itinalı bakım ve besleme sonucunda üremeye başladığını belirtti.

2016'dan bu yana planlı şekilde doğum yapan zebraların sayısının bu ay itibarıyla 18'e ulaştığını bildiren Aktaş, "Bursa Hayvanat Bahçesi, Türkiye'deki en büyük zebra popülasyonuna sahip hayvanat bahçesi durumundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kısa süre önce karıncayiyen, alageyik, babun, lemur, iguana ve kuğuların da doğum yaptığını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"6 bin 500 metrekaresi kapalı, 13 bin 500 metrekaresi açık olmak üzere toplam 20 bin metrekarelik fil ve timsah barınağı planladık. Kapalı barınak uygulama projesi Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) tarafından onaylandı. Mevcut barınak içinde timsahlar için özel havuz düşünüldü. Ayrıca, 120 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 2 bin 160 metrekarelik alanda bongo barınağı kurulmasını hedefliyoruz."

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
OHAL Komisyonu açıkladı! 28 Haziran itibarıyla...OHAL Komisyonu açıkladı! 28 Haziran itibarıyla...
25 yılda 3 bin böcek topladı25 yılda 3 bin böcek topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Bursa Hayvanat Bahçesi Zebra

En Çok Okunan Haberler

Çamlı'nın İBB'deki Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Çamlı'nın İBB'deki Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP'de kurulan "sözde mahkemenin" detayları ortaya çıktı

HDP'de kurulan "sözde mahkemenin" detayları ortaya çıktı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi Deniz Yücel hakkında kararını verdi!

AYM'den Deniz Yücel kararı!

Hacı Bektaş Veli’nin Kapadokya’da kullandığı mescit 800 yıl sonra gün yüzüne çıktı! İlk günkü gibi

800 yıl sonra gün yüzüne çıktı! İlk günkü gibi

İstanbul'da taksicilere yönelik operasyon başlatıldı!

İstanbul'da taksicilere yönelik operasyon başlatıldı!

OHAL Komisyonu 77 bin 900 başvuruyu karara bağladı

OHAL Komisyonu açıkladı! 28 Haziran itibarıyla...

Antalya-Adana uçağında kabin basıncı düştü! Oksijen maskeleri açıldı

Havada korku dolu anlar! Oksijen maskeleri açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.