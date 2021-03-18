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Hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp yiyen 2 kişi tutuklandı

18.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zomguldak'ın Gökçebey ilçesinde seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp keserek yediği belirlenen 2 kişi, yakalanıp tutuklandı.

Hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp yiyen 2 kişi tutuklandı

Gökçebey ilçesindeki seramik fabrikasının hayvanat bahçesindeki geyik, otlaması için çıkarıldığı fabrikanın arka bölümündeki boş arazide kayboldu. Bölgede arama yapan bakıcılar geyiği bulamayınca jandarmaya haber verildi. Geyiğin izini süren jandarma ekipleri görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izledi. Ekipler, geyiğin C.A. ve M.B. tarafından kaçırıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, önceki gün şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. C.A. ve M.B. gözaltına alındı.

SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRMÜŞLER

Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde geyiği kaçırdıktan sonra silahla vurarak öldürdükten sonra kesip yediklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Zonguldak
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