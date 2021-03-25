HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hayvanat bahçesinden çaldığı alageyiği vuran kişiye 61 bin lira ceza

Hayvanat bahçesinden çaldığı alageyiği vuran kişiye 61 bin lira ceza

25.03.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde seramik fabrikasının hayvanat bahçesinde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki alageyiği çalıp tüfekle vurduktan sonra keserek yediği iddiasıyla tutuklanan Murat Benli'ye Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 61 bin 370 lira para cezası kesildi.

Hayvanat bahçesinden çaldığı alageyiği vuran kişiye 61 bin lira ceza

İlçedeki seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesinde bakılan nesli tükenme tehlikesi altındaki alageyiği 22 Şubat gecesi kaçırıp tüfekle vurduktan sonra köy evinde yediği belirlenen Murat Benli ve yardım ettiği iddia edilen arkadaşı Celal Adıbay'ın tutuklanmasının ardından, konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya devam edildi.

Hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp yiyen 2 kişi tutuklandıHayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp yiyen 2 kişi tutuklandı

61 BİN 370 LİRA PARA CEZASI

Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, ifadesinde alageyiği vurduğunu itiraf eden Murat Benli'ye korunma altındaki alageyiği vurmaktan 60 bin lira para cezası kesti. Benli'ye ayrıca yasak günde avlanma nedeniyle bin 370 lira ceza uygulandı. Toplam 61 bin 370 liralık cezanın, cezaevinde bulunan Benli'ye tebliğ edileceği öğrenildi. Celal Adıbay hakkında ise cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi.

Hayvanat bahçesinden geyiği kaçırıp yediler! Alageyiğin bakıcısı yaşananları anlattıHayvanat bahçesinden geyiği kaçırıp yediler! Alageyiğin bakıcısı yaşananları anlattı

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi
'Sütbank' davasında iki sanığa beraat kararı'Sütbank' davasında iki sanığa beraat kararı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Sosyal medyanın konuştuğu olayda darbedilen engelli vatandaşın annesinden yürek yakan sözler

Sosyal medyanın konuştuğu olayda darbedilen engelli vatandaşın annesinden yürek yakan sözler

'Sütbank' davasında iki sanığa beraat kararı

'Sütbank' davasında iki sanığa beraat kararı

Gündüz vakti hayrete düşüren olay: Binaya tırmanarak girdi, hırsızlık yaptı!

Gündüz vakti hayrete düşüren olay!

Sokak ortasında eşiyle tartıştı, müdahale edilince olay yerinden uzaklaştı

Sokak ortasında eşiyle tartıştı, müdahale edilince olay yerinden uzaklaştı

Kaldırımda yürürken yere yığılarak hayatını kaybetti!

Kaldırımda yürürken yere yığıldı! Yanına yaklaşan şoke oldu

CHP'li il başkanı hakkında cinsel saldırı ve şantaj davalarında karar açıklandı

CHP'li il başkanı hakkında cinsel saldırı ve şantaj davalarında karar açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.