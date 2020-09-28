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Hayvanat bahçesinden kaçmaya çalışırken elektrik tellerinde akıma kapıldı!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2020 17:22 | Son Güncelleme

Kocaeli'de hayvanat bahçesinden kaçarak elektrik tellerinde dolaşan maymun, akıma kapılarak metrelerce yüksekten düştü. Darıca ilçesinde meydana gelen olay sonrası hayvanat bahçesi çalışanları tarafından bulunan yaralı maymun, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda bir maymun sabah saatlerinde kaçtı. Durumu fark eden hayvanat bahçesi çalışanları maymunu yakalamak için çalışma başlattı. Caddelerde bulunan ağaçlara tırmanan maymun kendisini yakalamaya çalışan görevlilere zor anlar yaşattı.

Daha sonra yol kenarında bulunan elektrik hattının tellerine tırmanan maymun elektrik akımına kapılarak metrelerce yüksekten kaldırıma düştü. O anlar ise olayı gören vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Yaralanan maymuna ilk müdahalesini yapan görevliler daha sonra maymunu hayvanat bahçesine götürdüler. Maymunun hayvanat bahçesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İHA

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