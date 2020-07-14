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Hayvanat bahçesine vermediği pumasıyla ormana kaçtı!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.07.2020 11:51 | Son Güncelleme

Polonya'da 6 yıldır evinde beslediği pumasının hayvanat bahçesine teslim edilmesi kararına direnen bir adam hayvanla birlikte 4 gündür ormanda saklanıyor.

Hayvanat bahçesine vermediği pumasıyla ormana kaçtı!

Polonya polisi, evinde beslediği pumayı hayvanat bahçesine vermeyi reddedip hayvanla birlikte ormana kaçan eski askeri arıyor.

Adı Kamil Stanek olarak açıklanan ve Afganistan'da görev yapmış eski bir asker olan adamı yaklaşık 200 polisi 4 gündür aradığı belirtildi.

Ülkenin batısındaki Poznan Hayvanat Bahçesi'nin müdürü Ewa Zgrabczynska "Bu kucaklayabileceğiniz bir oyuncak değil. Dünyadaki en tehlikeli hayvanlardan biri ve insanların yaşamına yönelik ciddi bir tehdit oluşturabilir" dedi.

YETKİLİLERE BIÇAK ÇEKTİ

Polonya'da tehlikeli hayvanları evde beslemek yasak. Bu nedenle bir mahkeme, adama 6 yıldır evinde baktığı Nubia adlı pumayı hayavanat bahçesine teslim etmesi emrini verdi.

Ancak Stanek cuma günü ülkenin güneyindeki evine gelen hayavanat bahçesi yetkililerini önce bir bıçakla tehdit etti ardında da tasmaya bağladığı pumayla birlikte ormana kaçtı.

Gazeta Wyborcza gazetesi adamın pumayı 6 yıl önce Çekya'da satın aldığını ve o zamandan beri evinde beslediğini duyurdu.

BELEDİYE BAŞKANI ARKA ÇIKTI

AFP'ye açıklama yapan polsi yetkilisi Tomasz Grabos operasyonların sürdüğünü söylerken adamın yaşadığı Myslowice kasabasının belediye başkanı Dariusz Wojtowicz eski askere arka çıktı.

Wojtowicz, "Hayvana olan sevgisi ve acımasız mahkeme kararı onu kaçmaya zorladı. Ormanda saklanıyor. Belki birileri bu vakaya daha insani bir açıdan bakabilir" dedi.

Stanek'in puma Nubia ile birlikte yemek yiyip oynadığını gösteren çok sayıda videonun yer aldığı YouTube kanalının 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.


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