HABER

Hayvanlar "buzlu menüler"le serinliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 09:56 | Son Güncelleme

Farklı iklim koşullarından yüzlerce yaban hayvanının yaşadığı İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda, sıcak havalardan etkilenmemeleri için hayvanlara, yaz aylarında özel hazırlanmış buzlu meyveler veriliyor - İzmir Doğal Yaşam Parkı Biyoloğu Mediha Gonca Vural: - "Belli aralıklarla türüne göre hayvanlara meyveli, etli ve çerezli buz kalıpları hazırlıyoruz"

İZMİR (AA) - Hava sıcaklıklarının yaz aylarında zaman zaman yüksek seyrettiği İzmir'deki Doğal Yaşam Parkı'nda farklı türdeki hayvanlar, kendilerine özel olarak hazırlanan "yaz menüsü" ile serinliyor.

Bölgede günlük yaşamı olumsuz etkileyen kavurucu sıcaklar, sokak hayvanları ve hayvanat bahçesi sakinlerini de bunaltıyor.

Sasalı'da aslandan kaplana, zürafadan lemura kadar 126 türden bin 500'ün üzerindeki hayvanın barındığı İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda görevliler, hayvanların sıcak hava dalgasından olumsuz etkilenmemeleri için yoğun çaba harcıyor.

Ekipler, bu kapsamda hayvanlar için yaz mevsimine özel serinletici menüler hazırlıyor.

Sıcak nedeniyle iştahları kapanan hayvanlara beslenme alışkanlıklarına göre hazırlanan yiyecekler, buz kalıplarında dondurularak servis ediliyor. Bu sayede park sakinleri, buzlu meyveleri yiyerek hem karınlarını doyuruyor hem de serinliyor.

Sıcak hava nedeniyle bazı hayvanlar, gölgelik alanda vakit geçirirken kimileri ise havuzlarda serinliyor. Kentte gelen çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Doğal Yaşam Parkı'nda hayvanların beslenme zamanları ise renkli görüntüler oluşturuyor.

- "Meyveli, etli ve çerezli buz kalıpları hazırlıyoruz"

İzmir Doğal Yaşam Parkı Biyoloğu Mediha Gonca Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevsim şartlarına göre hayvanlar için farklı çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Yaz mevsiminde her yıl olduğu gibi hayvanlar için özel serinletici menü hazırladıklarını söyleyen Vural, şunları kaydetti:

"Sıcak havalarda barınaklar içerisinde bir düzenleme yapıyoruz. Zaten havuzlar, gölgelikler var hayvanların dinlenebildikleri. Onun dışında zenginleştirme dediğimiz olay var. Buz kalıpları içine farklı besinler koyuyoruz. Bu sayede hayvanlar serinlemiş oluyor. Biz nasıl etkileniyorsak hayvanlar da sıcak havalardan etkileniyor. Bunun için belli aralıklarla türüne göre hayvanlara meyveli, etli ve çerezli buz kalıpları hazırlıyoruz. Kışın da bu anlamda farklı çalışmalar yapıyoruz."

- Ziyaretçilerden yoğun ilgi

Mediha Gonca Vural, yaşam parkının vatandaşlardan ilgi gördüğünü dile getirerek "Şu anda deniz turizm dönemi olmasına rağmen ziyaretçi sayımız oldukça fazla. Bayramda üç günde yaklaşık 30 bin kişi ağırladık. Özellikle lemurlar çocuklar tarafından çok seviliyor. Belli dönemlerde çocuklarla etkinlik yapıyoruz. Bu sayede çocuklar hayvanlarla yakından tanışıp besleme imkanı buluyor." dedi.

Ziyaretçilerden Mutlu Aktaş, hafta sonu tatili dolayısıyla ailesiyle buraya gelmeyi tercih ettiklerini belirterek farklı türdeki hayvanları burada görebildikleri için heyecanlı olduklarını sözlerine ekledi.

Kıbrıs'ta 'Maraş' gerilimi! Kıbrıs'ta 'Maraş' gerilimi!
Utrecht, otobüs duraklarının üzerini yeşillendirdiUtrecht, otobüs duraklarının üzerini yeşillendirdi
Ahıskalıların vatan hasreti bitmiyorAhıskalıların vatan hasreti bitmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
buz İzmir Doğal Yaşam Parkı sıcak hava yaz

En Çok Okunan Haberler

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Galatasaray'da istifa depremi

Galatasaray'da istifa depremi

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü sahilinde poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu, tatil eleştirilerine yanıt verdi

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Eminönü'nde su baskınının ardından son durum

Sular çekildi, böyle görüntülendi! 'Zararımız büyük'

Bayram tatilini uzatan sürücüler gece yollara düştü

Dönüşe geçtiler! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Fatih'te feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Sakarya'da bulunan erkek cesediyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Vatandaşlar fark etmişti! Vahşi cinayette yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.