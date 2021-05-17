Hayvanlarda 'ayrılık anksiyetesi' başladı!

"Bir hayvansever olarak bunu anlıyorum" diyen sosyal hizmet görevlisi ve terapist Karyn Hoffman da, "Araştırmalar, hayvanların üzerimizde sakinleştirici bir etkisi olduğunu gösteriyor. Hayvanınız arkadaşınızsa, evden çıktığınızda onları özleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Dogstown hayvan bakım merkezinin sahibi Adam Feingold, Seattle Times'a yaptığı açıklamada, işe dönmeye başlayan insanlardan 'hayvanlarıyla ilgilenmeleri için çok sayıda telefon aldıklarını' söyledi.

Ancak hayvanlar, insanların işe dönmeye başlamalarıyla birlikte 'ayrılık anksiyetesi' riski ile karşı karşıya. Bazı evcil hayvan sahiplerinin de, yeni sahiplendikleri hayvanları barınaklara geri götürdüğü belirtiliyor.

İnsanların koronavirüs pandemisi nedeniyle bir yılı aşkın süredir evden çalışması nedeniyle, evcil hayvanlar da sahiplerinin varlığına alıştı.

Buna göre, hayvanlar için yeni bir rutin oluşturmak çok önemli ve bu rutin belirli bir zamana uyum sağlamaları konusunda hayvanlara yardımcı oluyor.

'NE KADAR ZOR OLURSA OLSUN BAŞLAMAMIZ GEREKİYOR'

Petmate ayrıca, "Ne kadar zor olursa olsun, onları yalnız bırakmaya başlamanız gerekiyor" dedi.

Öte yandan, köpeklerin günlük bakım merkezlerinin maliyetleri yüksek olsa da, onları sosyalleşebilecekleri alanlara bırakmanın olumlu etki yarattığı belirtiliyor.

'En İyi Dostlar Hayvan Topluluğu' direktörü Eric Rayvid ise, "Son derece zor bir yıl geçirdik ve evcil hayvanlarımız bizim için oradaydı, bir yıl boyunca bize arkadaşlık ve rahatlık sağladı" dedi ve şunları söyledi:

"Hayvanlar için yapılacak bazı ayarlamalar sonucunda, insanların işe geri dönmesi sürecinin başarılı bir şekilde devam edememesinin hiçbir nedeni yok."

