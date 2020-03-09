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Hayvanlardaki koronavirüs insanlara bulaşır mı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.03.2020 10:13 | Son Güncelleme

Kedi ve köpeklerde görülen koronavirüsün insanlara bulaşmayacağını söyleyen Antalya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, kedi ve köpeklerde görülen koronavirüsün insanlardakinden çok farklı olduğuna dikkat çekti.

Hayvanlardaki koronavirüs insanlara bulaşır mı?

Çin'in Vuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs, dünyanın çeşitli ülkelerine hızla yayılarak çok sayıda ölüme yol açtı. Evlerinde kedi ve köpek besleyen insanlar, besledikleri hayvanların taşıyıcı olma ihtimalinden dolayı endişelenmeye başladı. Antalya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, kedi ve köpeklerde de koronavirüs olduğunu söyledi. Kedi ve köpekteki virüsün daha çok sindirim sistemindeki hastalıklara yol açtığını belirten Karabayoğlu, insandaki koronavirüsün solunum yolu hastalıkları belirtileriyle ortaya çıktığını anlattı. Kedi ve köpekteki koronavirüsün insandakine göre farklı olduğunu açıklayan Murat Karabayoğlu, “Kedi ve köpekteki koronavirüs insanlara bulaşmaz" dedi.

HAYVANLARDAKİ KORONAVİRÜS İNSANDAKİNDEN FARKLI

Son dönemde dünya çapında etkili olan koronavirüsün evinde hayvan besleyenlerde tedirginlik yarattığını anlatan Murat Karabayoğlu, koronavirüsün kedi ve köpeklerde sindirim, insanlarda ise solunum yolu hastalıklarıyla belirti verdiğini söyledi. Karabayoğlu, "Kedilerde ve köpeklerde ayrı ayrı koronavirüse bağlı hastalıklar oluşabiliyor. Köpeklerde aşısı var. Kedilerde aşı hala bulunamadı. Koronavirüs taşıyıcısı kediler, daha sonra fip denilen çok ciddi bir hastalığa dönebiliyor. Kedi ve köpekteki koronavirüs, insandakinden çok farklıdır. Kesinlikle kedi veya köpekten insana koronavirüs bulaşması mümkün değil" diye konuştu.

AŞILARA ÖNEM VERİLMELİ

Murat Karabayoğlu, evde kedi ve köpek besleyenlere hayvanlarına aşı yaptırmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kedi ve köpeklerde oluşabilecek bazı rahatsızlıklar sonucunda insana bulaşabilen hastalıklar olabileceğini anlatan Karabayoğlu, “Evlerimizde beslediğimiz hayvanlar artık ailemizin bir üyesi haline geliyor. Beslediğimiz hayvanların ve kendi sağlığımızı korumak için onların aşılarına önem vermek zorundayız" dedi. (DHA)

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