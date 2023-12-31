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Hayvanları koruma derneğinde horoz dövüştürürken yakalandılar!

31.12.2023 17:59 | Son Güncelleme:
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Ordu'da kapısında 'Ordu Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği' yazısı bulunan lokalde horoz dövüştüren 36 kişiye toplam 145 bin 980 lira para cezası kesildi. Ekiplerin el koyduğu 13 horoz da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Hayvanları koruma derneğinde horoz dövüştürürken yakalandılar!

Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Perşembe Çaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Doğan Mahallesi'nde G.K.'nin başkanlığını yaptığı ancak tüzel kişilik kaydı bulunmayan Ordu Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği içerisinde horoz dövüşü yapıldığı ihbarı aldı.

İhbar üzerine derneğe ait lokale operasyon düzenleyen ekipler, horoz dövüştürüldüğü tespit edilen mekandaki 36 kişiye toplam 145 bin 980 lira para cezası kesti.

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Organizasyonu düzenleyen G.K., M.D. ve Ü.G. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak', hayvan sahipleri R.Y., G.Ş., C.K., O.K., K.K. ile M.K. hakkında ise 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet, hayvanları dövüştürme' suçundan adli işlem yapıldı.

Ekiplerin el koyduğu 13 horoz da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(DHA)

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Ordu Horoz dövüşü hayvanları koruma derneği
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