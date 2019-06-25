HABER

Hayvanseverler Başkent’te sokak hayvanları için buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 10:23 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te sokak hayvanları için ilk kez bir çalıştay düzenleyecek.

Hayvanseverler Başkent’te sokak hayvanları için buluşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te sokak hayvanları için ilk kez bir çalıştay düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “1. Ankara Sokak Hayvanları Çalıştayı”, 29 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katılacağı çalıştay ile vatandaşların sokak hayvanlarına karşı duyarlılığının artırılması amaçlanırken, sokak hayvanlarının sorunlarının çözümü de masaya yatırılacak.

Sokak hayvanları için tüm taraflar bir araya gelecek
Başkent’te sokak hayvanlarının daha güvenli ve doğal ortamlarında yaşamlarını sağlamaya yönelik çözüm önerilerinin değerlendirileceği çalıştayda; Büyükşehir Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri görüş alışverişinde bulunarak, çözüm önerilerine yönelik tespitlerini dile getirecek.
Kolektif bilinçle çözüm odaklı değerlendirmelerin yapılacağı Sokak Hayvanları Çalıştayı’nda; somut adımlar atılmadan önce hayvan haklarına duyarlı, bu alanda aktif rol oynayan STK’ların görüşleri rapor haline dönüştürülecek.

Hayvan dostu Büyükşehir’den hayvan dostu bir Başkent’e
Sahipsiz ve yardıma muhtaç sokak hayvanlarının sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürebilmesi için tüm imkanlarını seferber eden Büyükşehir Belediyesi de birikim ve deneyimlerini çalıştayda taraflarla paylaşacak.
Ankara merkez ve çevre ilçelerde yaşayan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarından bakımına, sağlık sorunlarından rehabilitasyonuna kadar birçok konunun temel başlıklar halinde ele alınacağı çalıştayda, ortaya çıkan fikir ve öneriler rapor haline getirilerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a iletilecek.
Çalıştayda alınan kararlar doğrultusunda hayvanseverler ilgili tüm taraflarla birlikte bundan sonra Başkent’te koordineli bir çalışma yürütecek. 29 Haziran Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri düzenlenecek çalıştaya katılmak isteyenler, “www.ankara.bel.tr” adresinden başvuru formunu doldurarak, ücretsiz katılabilecek.

Hayvanseverler Başkent’te sokak hayvanları için buluşacak

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Trabzon'da en renkli yayla göçü Trabzon'da en renkli yayla göçü 
Antalya’da gençlerin trafikte patenli yolculuğuAntalya’da gençlerin trafikte patenli yolculuğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cadde ortasında feci anlar! Saniye saniye görüntülendi

Cadde ortasında feci anlar! Kimse bakamadı

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor! Kimse teşhis koyamıyor

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

On Numara sonuçları 24 Haziran: Büyük ikramiye ikiye bölündü!

Haftanın sonuçları belli oldu

Kütahya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kütahya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Günlük burç yorumları 25 Haziran Salı - Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.