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Hazan mevsimi başladı! Gören hayran kalıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2020 10:49 | Son Güncelleme

Hazan güzelliği ile görenleri büyüleyen Uludağ, kış öncesi ziyaretçilerine romantik bir atmosfer sunuyor. Türkiye'nin önemli kış merkezlerinden biri olan Uludağ, havadan görüntülendi. Kahverengi, sarı ve yeşil renklerinin harmanlandığı bölge manzarasıyla hafızalarda yer edecek görüntüler oluşturdu.

Hazan mevsimi başladı! Gören hayran kalıyor

Bünyesinde meşe türleri, çam türleri, kestane, ceviz, kavak, fındık, gürgen, çınar, Uludağ köknarı ve Batı Karadeniz köknarı gibi ağaçları barındıran Uludağ, sonbahar aylarında da güzelliğini gözler önüne serdi. 1961'de milli park olarak koruma altına alınan Uludağ, sadece kış aylarında değil yılın her mevsiminde kendine has doğasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte kahverengi, sarı, yeşil ve kahverenginin her tonu ile adeta renk cümbüşünün yaşandığı Uludağ havadan görüntülendi. Günde yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ, hazan renkleriyle adeta hayran bıraktı.

Bursa sınırları içerisinde 9 bin 62 hektar ormanlık alana sahip Uludağ, özellikle kış aylarında kayak merkezleri, doğal yapısı, sosyal tesis ve konaklama imkanlarıyla yoğun ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistlerin kış aylarında akın ettiği Uludağ, bahar aylarında da doğal güzellikleri ve manzarasıyla ilgi çekiyor.

Uludağ’ı ziyaret eden vatandaşlar ise Uludağ’ın her mevsimde güzel olduğunu ve görülmesi gerektiğini söyledi.

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İHA

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