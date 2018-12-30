Hazarbaba'da kayak sezonu açıldı

Geçen yıl 40 gün süren sezonda yaklaşık 27 bin ziyaretçi ağırladıklarını, bu yıl ziyaretçi sayısında iki kat artış beklediklerini ifade eden Durmuş, "Doğu Anadolu Bölgesinin yükselen yıldızı. Kristal karda kaymanın keyfi başka. Özellikle snowboard ile kayak yapan sporcular bunu çok seviyor." dedi.

- "Kış turizminin vazgeçilmez mekanı"

Kayak merkezini ziyaret eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ise Elazığ'ın kışın özellikle kayak turizmi ile de ön plana çıktığını dile getirdi.

Hazarbaba Kayak Merkezi'nin kış turizminin vazgeçilmez lokasyonlarından biri olduğunu aktaran Arslan, şunları aktardı:

"Tesisimize çok rahat ulaşım var. Spor yapmak için Elazığ'ımızın güzel değerlerinden biri. Bu değerimizin farkında olup buradaki tesisleşmeyi ve yatırımlarımızı daha da güçlü kılarak gelen turist sayısını artırmamız lazım. Bize düşen bu tesislerin, yatırımların önünü açmak ve yatırımcılarımızı buraya teşvik etmek. Aynı zamanda da bu tesislerin tanıtımını yapmak."

Ziyaretçilerden Sinan Akbulak ise merkezin kayakseverler için büyük bir nimet olduğunu belirterek, "Erzurum'a, Sarıkamış'a, Uludağ'a gitmeye gerek yok. 4 yıldır burada kayıyoruz. Herkesi davet ediyoruz." diye konuştu.

Saadet Aksakal da ailece ilk kez geldikleri merkezin beklediklerinden daha güzel bir yer olduğunu aktararak, "Uzun süre Akdeniz'de yaşamış biri olarak kara hasrettik. Bu güzel manzara karşısında çok etkilendim. Burayı herkese tavsiye ediyorum, özelikle yakın illerdeki vatandaşlar için çok büyük bir güzellik." ifadelerini kullandı.

