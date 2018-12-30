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Hazarbaba'da kayak sezonu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 13:36 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki göl manzaralı Hazarbaba Kayak Merkezi, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde eşsiz manzarasıyla dikkati çeken Hazarbaba Kayak Merkezinde kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metreye ulaşmasının ardından sezon açıldı.

Yoğun kar yağışının ardından sezonu 20 gün erken başladığı merkez, başta Elazığ, Malatya, Tunceli ve Diyarbakır'dan gelen kayak severler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kent merkezine 50, ilçeye 5 kilometre mesafede bulunan, bin 300 metrelik dikey ve 4 kilometrelik yatay pist alanına sahip merkezde ziyaretçiler telesiyej, kar motoru, snowboard imkanlarından faydalanabiliyor.

Profesyonel kayakçıların da tercih ettiği kayak merkezinde, eğitmenler kayak öğrenmek isteyenlere ders veriyor.

- Ziyaretçi sayısında 2 kat artış bekleniyor

Kayak merkezi müdürü Taner Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl sezonu 20 gün erken açtıklarını, kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığını söyledi.

Geçen yıl 40 gün süren sezonda yaklaşık 27 bin ziyaretçi ağırladıklarını, bu yıl ziyaretçi sayısında iki kat artış beklediklerini ifade eden Durmuş, "Doğu Anadolu Bölgesinin yükselen yıldızı. Kristal karda kaymanın keyfi başka. Özellikle snowboard ile kayak yapan sporcular bunu çok seviyor." dedi.

- "Kış turizminin vazgeçilmez mekanı"

Kayak merkezini ziyaret eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ise Elazığ'ın kışın özellikle kayak turizmi ile de ön plana çıktığını dile getirdi.

Hazarbaba Kayak Merkezi'nin kış turizminin vazgeçilmez lokasyonlarından biri olduğunu aktaran Arslan, şunları aktardı:

"Tesisimize çok rahat ulaşım var. Spor yapmak için Elazığ'ımızın güzel değerlerinden biri. Bu değerimizin farkında olup buradaki tesisleşmeyi ve yatırımlarımızı daha da güçlü kılarak gelen turist sayısını artırmamız lazım. Bize düşen bu tesislerin, yatırımların önünü açmak ve yatırımcılarımızı buraya teşvik etmek. Aynı zamanda da bu tesislerin tanıtımını yapmak."

Ziyaretçilerden Sinan Akbulak ise merkezin kayakseverler için büyük bir nimet olduğunu belirterek, "Erzurum'a, Sarıkamış'a, Uludağ'a gitmeye gerek yok. 4 yıldır burada kayıyoruz. Herkesi davet ediyoruz." diye konuştu.

Saadet Aksakal da ailece ilk kez geldikleri merkezin beklediklerinden daha güzel bir yer olduğunu aktararak, "Uzun süre Akdeniz'de yaşamış biri olarak kara hasrettik. Bu güzel manzara karşısında çok etkilendim. Burayı herkese tavsiye ediyorum, özelikle yakın illerdeki vatandaşlar için çok büyük bir güzellik." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Hazarbaba kayak sezonu Sivrice

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