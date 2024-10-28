Hazımsızlığı var sanmıştı ama... Belirti vermeden büyüdü: Karnından 9.5 kiloluk tümör çıktı!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde oturan ev hanımı Meral Coşkun’da (52), geçtiğimiz nisan ayında halsizlik, gaz, hazımsızlık, şişkinlik şikayetleri başladı. Bu şikayetleri çok önemsemeyen Coşkun, temmuz sonunda karnındaki şişlik büyüyünce doktora başvurdu, yapılan tetkiklerde yumurtalıkta kitle tanısı koyuldu. Coşkun’un çocukları Müzeyyen ve Tahsin Coşkun annelerini tedavi için doktor ve hastane arayışlarına başladı. Yumurtalıkta başlayan ve karın içini tutan tümörün günden güne büyümesi ve karında sıvı toplanması Meral Coşkun’un sağlığında ciddi sorunlara yol açtı. Coşkun, tüm karın içi organları bası yapıp hayati risk oluşturan tümör ameliyatı için Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cem Terzi’ye başvurdu.

"EN AZ 6 BRANŞTAN UZMAN HEKİM AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIKTA YER ALDI"

Yumurtalıktan kaynaklanan tümör olduğu için ameliyatı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Coşan Terek ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Cem Terzi, “Bu büyüklükteki bir tümör sık görülen bir tümör değildi. Yumurtalıkta başlamış, karın zarındaki her yere sıçramış. Biz buna Peritaneal Karsinomatozis diyoruz. Hasta bize başvurduğunda kan değerleri kötüydü, tümör iç organlarına bası yapıyordu. Kanda pıhtılaşma değerleri bozuk olduğu için hematoloji uzmanı gördü, ameliyata hazırladı. Böbreklere bası vardı, idrar yapamıyordu, nefroloji uzmanı gördü. Yoğun bakım ve anestezi değerlendirdi. Akciğerlerine bası vardı, göğüs hastalıkları uzmanı tedavi etti.

En az 6 branştan uzman hekim ameliyat öncesi hazırlıkta yer aldı. Yumurtalıktan kaynaklanan bir tümör olduğu için ameliyata, Prof. Dr. Coşan Terek ile birlikte girdik. 30x30 çapında, 20 santimetre yüksekliğinde, 9,520 gram ağırlığında bir tümördü, sorunsuz çıkardık. Sonrasında geri kalan küçük tümörleri de temizleyip karın içine sıcak kemoterapi verdik. Medikal onkoloji uzmanımız ilacı belirledi, 1,5 saat karın içini 41 derece santigratta sıcak kemoterapiyle yıkadık ki gözle görülmeyen kanser hücresi kalmasın diye. Ameliyattan sonra hasta bir gece yoğun bakımda kaldı. Toplam 6 gün hastanede yattı. Ameliyat sonrası bir komplikasyon oluşmadı” dedi.

"BU TÜMÖRÜN 3-5 YILI GEÇEN BİR ÖYKÜSÜ VAR"

“Şimdi de hastayı tümör konseyine çıkaracağız, bundan sonraki yol haritamız belirlenecek” diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Terzi, “Bu vaka bize iki şeyi gösterdi; birincisi bu tür bir operasyonun multidisipliner bir çalışmayla yapılabildiği gerçeği. Büyük, zorlu, ölüm riski yüksek bir vakaydı. Ekip çalışmasıyla başarıldı. Bu vakanın gösterdiği ikinci nokta ise; kanserde erken tanı için rutin kontrollerin, kadınların vücutlarındaki değişimleri iyi gözlemlemelerinin ne kadar önemli olduğudur. Maalesef ki, yumurtalık kanserine hala çok geç tanı konuyor. Öyle bir durumda ele aldık ki hastayı, hastanın ameliyatta hayatını kaybetme riskini kendisi ve ailesiyle konuşmak zorunda kaldık.

Bu tümörün 3-5 yılı geçen bir öyküsü var. Belirti vermeyebilir ancak bu tümöre daha 1-2 santimetreyken tanı koyulabilirdi. Yıllık rutin kontrollerle yakalanabilir, dolayısıyla bu kadar büyümeden tedavi edilebilir, bu kadar yüksek hayati riskle ameliyata girmek zorunda kalmazdı. Kadınların kendilerinde hangi tümörlerin sık görüldüğünü bilmesi gerek. Ona göre kendi meme kontrollerini kendilerinin yapması lazım. Jinekolojik organlar açısından da rahim ve yumurtalık kanseri açısından da her yıl kadın doğum kontrollerini ihmal etmemeliler. Vücutlarındaki değişimleri fark etmeleri, her şeyden önce de rutin kontrollerini aksatmamaları erken tanı için çok önemli” ifadelerini kullandı.

"YILLIK KONTROLLERİNİZİ ERTELEMEYİN"

Karnından 9,5 kilo tümör çıkmasının şaşkınlığını henüz üzerinden atamayan, ancak ameliyat öncesi nefes almadan yürümeye yaşadığı onca sorundan kurtulmanın mutluluğunu yaşayan Meral Coşkun, “Şikayetleri önemsememiş, hafife almıştım. Hazımsızlıktan karnım şişiyor sanıyordum. Yumurtalık kanserinin belirtilerini bilmiyordum. Bilseydim, daha önce doktora giderdim. İşin buralara varacağı hiç aklıma gelmemişti, ölümden döndüm.

Çok sıkıntılı günler, çaresizlikler yaşadık; eşim, çocuklarım perişan oldu. Şimdi yeniden rahat nefes almanın, yürümenin sevincini yaşıyorum. Ailemin de yüzü gülüyor. Ameliyattan sonra şimdi de onkoloji tedavim başlayacak. Her şeyin başı gerçekten de sağlık. Bu durumu yaşadıktan sonra ben de bütün kadınlara, kontrollerinizi ihmal etmeyin diyorum. Doktorlarıma sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İHA