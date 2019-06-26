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Hazımsızlık mı yaşıyorsunuz?

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.06.2019 14:47 | Son Güncelleme

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof.

Hazımsızlık mı yaşıyorsunuz?

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, hazımsızlığın, karnın üst bölgesinde ağrı, erken doyma, şişkinlik ve bulantı hissi gibi yakınmalara dayalı sağlık sorunu olduğunu belirterek, bilinçsiz beslenme ve ülser, reflü, safra kesesi hastalığı gibi durumların hazımsızlık sorununa neden olabileceğini kaydetti.
Midede oluşan herhangi bir hastalıktan dolayı olabileceği gibi başka organların hastalıklarının da hazımsızlığa neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, tıpta dispepsi olarak alarak adlandırılan bu problemin iki farklı şekilde görülebildiğini aktardı. Yüksel Gümürdülü, "Hazımsızlığın bir çeşidinde, yemeklerden sonra midede yanma ve ağrı, ekşime, geğirme ve bazen kusma görülür. Bu gibi şikayetleri olan hastalarda mide fazla asit salgılamaktadır. Mide hareketlerinin şiddetlenmesine sebep olan bu durumda hasta zaman zaman kramp ağrıları çekebilir" dedi.
Bazı hastaların ise tam tersi bir durum olarak mide asidinin çok az salgılanmasından dolayı hazımsızlık problemi yaşadığını bildiren Gümürdülü şunları kaydetti:
"Mide asidi az salgılanan hastaların mide hareketleri ağırlaşmıştır. Mide gevşemiş ve tembelleşmiştir bu sebepten boşaltım geç gerçekleşir. Bu durumda hastalarda, yemekten hemen sonra mide bölgesinde ağırlık, dolgunluk ve şişkinlik hissi oluşur, karın aşırı şişer. Sık sık geğirme gaz çıkarma ve uyuklama belirtileri gözlenir."

Hazımsızlığa neden olan unsurlar
Hazımsızlığın, bireyin yaşam kalitesini büyük oranda etkilediğini kaydeden Gümürdülü, hastalığa neden olan sebeplere de değindi. Stres, kaygı, yorgunluk, sinirlilik gibi psikolojik sorunların yanı sıra sağlıksız beslenme, yaşam tarzı ve az çiğnemenin hazımsızlığa yol açtığını kaydeden Gümürdülü, hastalığa neden olacak unsurları şöyle sıraladı:
"Aşırı sigara ve alkol kullanımı, bilinçsiz ilaç kullanımı, gazlı içecekler, aşırı kafein tüketimi, ağır, yağlı ve çok baharatlı gıdaların tüketimi, çok fazla, hızlı yemek yemek , yüksek lifli yiyecekler tüketmek ve az çiğnemek."
Bazı hastalıkların da hazımsızlık problemine neden olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, safra taşları, gastrit, pankreas hastalıkları, ülser gibi hastalıkların yanı sıra, antibiyotiklerin, aspirin ve reçetesiz ağrı kesici ilaçların da hazımsızlığa yol açabileceğini vurguladı.

Hazımsızlığın önüne nasıl geçilir?
Yaşam tarzında yapılacak bazı değişikliklerle hazımsızlık şikayetlerinin azalabileceğinin altını çizen Gümürdülü, bu hastalığa yol açan etkenlerden uzak durmaları gerektiğini, günde 2-3 büyük öğün yerine sık aralıklarla az yemek tüketmenin faydalı olabileceğini belirtti.
Gümürdülü hastalara şu uyarılarda bulundu:
"Mide yanmalarını tetikleyen çok baharatlı ve yağlı gıdalardan uzak durulmalı. Yemekten hemen sonra yatılmamalı. Günlük tüketilen kahve ve çay miktarı azaltılmalı. Sigaradan ve alkolden uzak durulmalı. Nane ve çikolata tüketilmemeli. Mutlaka lokmalar fazla çiğnenmeli. Gece yaşanan hazımsızlık durumlarında, yatak başlığı yükseltilmeli ve karın bölgesini sıkan dar kıyafetler giyilmemeli."
Prof. Dr. Gümürdülü, tüm bu önlemler sonunda hazımsızlık şikayetlerinin önüne geçilmiyorsa mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

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