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Hazine arazisine ektiği kenevirleri sularken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 22:15 | Son Güncelleme

KONYA'nın Meram ilçesinde hazine arazisine izinsiz kenevir ekimi yaptığı tespit edilen A.K.

Hazine arazisine ektiği kenevirleri sularken yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Meram ilçesinde hazine arazisine izinsiz kenevir ekimi yaptığı tespit edilen A.K. (42), keneviri suladığı sırada suçüstü yakalandı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi Aladağ mevkiinde oturan A.K.'nin hazine arazisine izinsiz kenevir ekimi yaptığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. A.K., kenevirleri suladığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 180 kök kenevir ele geçirildi. Sökümü yapılan kenevirler İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli numuneler alındıktan sonra imha edildi. Kenevir ekiminin yasak olduğunu bilmediğini ileri süren A.K.'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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Hazine arazisine ektiği kenevirleri sularken yakalandıHazine arazisine ektiği kenevirleri sularken yakalandı

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