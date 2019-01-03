HABER

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 16:28 | Son Güncelleme

"(Gece yarısı kurda meydana gelen dalgalanma) Asya piyasalarında özellikle Çin, üretim ve imalat ekseninde yaşanan olumsuz seyir, bunun yanında Apple ile ilgili açıklamalara piyasaların olumsuz tepki vermesiyle birlikte, Japon yeni başta olmak üzere Asya'da açık olan piyasalara dayalı bir dalgalanma oldu. Onunla birlikte açık ve gelişmekte olan piyasalara yönelik bir dalgalanma gerçekleşti ama kısa sürede dengelendi" - "2019 bütçesinde gelir, gider ve harcama tarafında çok daha güçlü bir performans sergileyeceğiz. Önümüzdeki aylarda bunu göreceğiz" - "Merkez Bankası yapılması gerekenlerle ilgili adımlarını piyasayı gözlemleyerek atıyor, atacaktır. Bize düşen, özellikle mali politikalar, yasal süreçlerle alakalı Türkiye'de enflasyon ve faizlerin düşmesi, maliyet avantajının ortaya çıkmasıyla ekonomik ve reel sektör faaliyetinin eskisinden daha güçlü bir noktaya gelmesi için adımlar atmaktır"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gece yarısı kurda meydana gelen dalgalanmaya ilişkin, "Asya piyasalarında özellikle Çin, üretim ve imalat ekseninde yaşanan olumsuz seyir, bunun yanında Apple ile ilgili açıklamalara piyasaların olumsuz tepki vermesiyle birlikte, Japon yeni başta olmak üzere Asya'da açık olan piyasalara dayalı bir dalgalanma oldu. Onunla birlikte açık ve gelişmekte olan piyasalara yönelik bir dalgalanma gerçekleşti ama kısa sürede dengelendi." dedi.

Albayrak, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekim 2018'de açıklanan bazı sektörlerdeki indirimleri 3 ay daha uzattıklarını hatırlatan Albayrak, "Bunu çok yansıtan, az yansıtan, 'mış' gibi yapanlar var. Olumlu tepkiler aldığımız gibi, 'mış' gibi yapanlarla ilgili toplumdan tepkiler geliyor. Tabelayı asıyor ama kasada bakıyorsunuzki yapmacık... Mesela market zincirlerinde kısa bir dönem yaptılar ama gıdaya çok ciddi yansıdığını söyleyemeyiz. Bunu şikayetlerden görüyoruz. Bunları gözden geçireceğiz. Devlet olarak verdiğimiz vergi, maliyet, enerji desteklerine devam edeceğiz ama 'mış' gibi yapanları biraz daha değerlendireceğiz. Halkımızın da etkisiyle sürece ciddi anlamda katkı yapanlarla yolumuza devam edip, biraz daha seçici bir şekilde 3 ay daha devam edeceğiz. 'Mış' gibi yapanlara yaptırım söz konusu değil, programa almayacağız, takiplerini yapacağız. Uygulama, destek ve teşvik verdiğimiz, indirimleri yansıtan sektörlerin ciro ve satışlarına son 2-2,5 ayda pozitif yansıdı." diye konuştu.

"Seçim ekonomisi uygulandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Albayrak, seçim ekonomisi uygulansaydı, 2018 yıl sonu itibarıyla bütçe dengesinde konulan hedeflerin tutturulamayacağını söyledi.

Albayrak, gelir, harcama ve tasarruf alanlarında ciddi duruşun 2018 sonuna kadar devam ettiğini vurgulayarak, "2019 bütçesinde gelir, gider ve harcama tarafında çok daha güçlü bir performans sergileyeceğiz. Önümüzdeki aylarda bunu göreceğiz. Bu yıl içinde bütçeye koyduğumuz tedbirli alanların birçoğunda, çok daha iyi performans göstereceğiz. Çok daha güçlü mali ve bütçe disiplini ortaya koyacağımızı herkes görecek." ifadesini kullandı.

- "Kurdaki dalgalanma kısa sürede dengelendi"

Geçen yıl sonuna kadar, özellikle son 4 ayı çok güçlü ve başarılı şekilde yönettiklerini dile getiren Albayrak, "2019 yılında özellikle bütçe dengesi ve iktisadi faaliyet içinde bu iklimin devam edeceği ve devam ederken piyasadaki belirsizliklerin ve öngörülemez kaygıların ortadan kalktığı, iktisadi faaliyetin turizmden ihracata birçok alanda çok daha hızlı ve güçlü şekilde yoluna girdiği bir döneme şahitlik edeceğiz." dedi.

Albayrak, "Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından faizlerde değişiklik olabilir mi?" sorusuna, "Benim ağzımdan bu konuyla ilgili en ufak bir şey duyamayacaksınız. Çünkü biz bu sürecin tarafı değiliz. Merkez Bankası yapılması gerekenlerle ilgili adımlarını piyasayı gözlemleyerek atıyor, atacaktır. Bize düşen, özellikle mali politikalar, yasal süreçlerle alakalı Türkiye'de enflasyon ve faizlerin düşmesi, maliyet avantajının ortaya çıkmasıyla ekonomik ve reel sektör faaliyetinin eskisinden daha güçlü bir noktaya gelmesi için adımlar atmaktır." diye konuştu.

Kurda gece yarısı meydana gelen dalgalanmayı da değerlendiren Albayrak, şunları kaydetti:

"Asya piyasalarında özellikle Çin, üretim ve imalat ekseninde yaşanan olumsuz seyir, bunun yanında Apple ile ilgili açıklamalara piyasaların olumsuz tepki vermesiyle birlikte, Japon yeni başta olmak üzere Asya'da açık olan piyasalara dayalı bir dalgalanma oldu. Onunla birlikte açık ve gelişmekte olan piyasalara yönelik bir dalgalanma gerçekleşti ama kısa sürede dengelendi. Türkiye, yaşadıklarıyla bu ve benzeri bütün süreçleri çok daha etkin ve dikkatli bir şekilde yönetmeye devam edecek. Türkiye'nin dostu olan ülke, kurum ve şahıslar olduğu gibi karşısında olan ülke, kurum ve şahıslar var. Biz bu çerçevede tüm bunlardan ayrı güçlü, güvenli ve öngörülebilir şekilde yolumuza bakacağız. Türkiye 2019'a da güçlü adımlarla girecek."

(Sürecek)

PARTNERGörünce Size Çok Acayip Duygular Yaşatacak Hepsi Birbirinden Garip 16 FotoğrafGörünce Size Çok Acayip Duygular Yaşatacak Hepsi Birbirinden Garip 16 Fotoğraf
Prof. Dr. Sözen: Karadeniz'deki yunusların nesli tehlikedeProf. Dr. Sözen: Karadeniz'deki yunusların nesli tehlikede
İngiltere'de kanseri erken teşhis edebilecek nefes testi deneniyorİngiltere'de kanseri erken teşhis edebilecek nefes testi deneniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
faizler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kurdaki dalgalanma seçim ekonomisi

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

'Ceren Damar' cinayetinin hemen sonrası kamerada

'Ceren Damar' cinayetinin hemen sonrası kamerada

'Seks yaparken ağlamadın, şimdi kapa çeneni'

'Seks yaparken ağlamadın, şimdi kapa çeneni'

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

Aydın'daki cinayet zanlısı 53 ay sonra yakalandı!

Aydın'daki cinayet zanlısı 53 ay sonra yakalandı!

Antalya’da feci kaza: Karı-koca öldü, oğulları yaralı

Antalya’da feci kaza: Karı-koca öldü, oğulları yaralı

Telefonla konuşabilmek için cambazlık yapıyorlar

Telefonla konuşabilmek için cambazlık yapıyorlar

Türkiye'nin en büyük kardan heykeli Cıbıltepe'de

Türkiye'nin en büyük kardan heykeli Cıbıltepe'de

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Sözünün eriysen bu zamları düzelt!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.