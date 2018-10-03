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Hazine ve Maliye Bakanı, Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde yer alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 05:48 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı, Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde yer alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile 15 Temmuz 2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7 sayılı Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapıldı.

Söz konusu değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanı da Savunma Sanayii İcra Komitesinde yer alacak.

Savunma Sanayii İcra Komitesi; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanından oluşacak.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Savunma Sanayii Başkanlığı

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