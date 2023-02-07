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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili açıklama! 'Cezasız kalmayacak'

07.02.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, acil ihtiyaç malzemelerinde fahiş fiyat uygulayan "fırsatçılara" gerekli yaptırımların uygulanacağını ve bu suistimalin cezasız kalmayacağını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili açıklama! 'Cezasız kalmayacak'

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle talebin arttığı acil ihtiyaç malzemelerinde fahiş fiyat uygulayan bazı fırsatçılar olduğunun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin depremle mücadele ettiği bu elim dönemde, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Vergi Denetim Kurulumuz tarafından gerekli tedbirler alınacak, haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak, yaşatılan hiçbir suistimal cezasız kalmayacaktır. Hep birlikte yaşadığımız ve derinden hissettiğimiz bu olumsuz süreci atlatmak adına ne gerekiyorsa birlikte yapmaya var gücümüzle devam edeceğiz." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Fahiş fiyat

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