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  4. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "otoyol ve köprüler satılacak" haberlerine yanıt geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "otoyol ve köprüler satılacak" haberlerine yanıt geldi

01.11.2023 19:11 | Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanlığı bir gazetede yer alan "otoyol ve köprülerin satılacağı" iddialarına yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gerçek olmayan bu ifade üzerinden yapılan algı operasyonu kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "otoyol ve köprüler satılacak" haberlerine yanıt geldi

Bakanlıktan, bir gazetede bugün yer alan "Şimdi de otoyol ve köprüleri satacaklar" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.

"GERÇEK OLMAYAN BU İFADE BİR ALGI OPERASYONU"

Söz konusu haberde yer alan "satış" ifadesinin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in değil, haberi yapan gazetenin kendi yorumu olduğu vurgulanan açıklamada, "Gerçek olmayan bu ifade üzerinden yapılan algı operasyonu kabul edilemez. Bakan Bey, TBMM'deki açıklamasında net bir şekilde, Türkiye'nin özelleştirme programında halihazırda var olan ve hatta bazıları yıllardır özelleştirme kapsamında yer alan varlıklara atıfta bulunmuş olup, 'Özelleştirme kapsamına yeni alınması planlanan herhangi bir varlık söz konusu değil' şeklinde konuşmuştur. Ayrıca Bakanımızın bu sözlerinde satış gibi bir açıklamasının olmadığı net olarak anlaşılmaktadır." denildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı

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