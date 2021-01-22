Hazineyi çöpe atıyormuşuz! Yumurta kabuğu cildi bembeyaz yaparken, tava ve tencereleri...

Araştırmalar, yumurta kabuğunu attığımızda değerli bir kalsiyum kaynağından mahrum kalabileceğimizi gösteriyor. Yumurta kabuklarının sağladığı besinsel faydalara ek olarak, hem bahçede hem de evin çevresinde çeşitli kullanım alanları bulduk. Faydalarını geçmeden önce yumurta kabuklarını iyice temizlemek şart. Bunun için; yumurta kabuklarını sirke eklediğiniz kaynar suda bir süre bekletin. Daha sonra 100 dereceye ısıtılmış fırında 15 dakika fırınlayın ve rondodan geçirin.
Ortalama bir yumurta kabuğu, bir yetişkin için önerilen günlük kalsiyum miktarının iki katını sağlayabilir ve bu da onu en iyi kalsiyum açısından zengin gıdalardan biri yapar. Aynı zamanda kalp ritmini düzenlemeye, kas fonksiyonunu geliştirmeye ve kandaki magnezyum, fosfor ve potasyum seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olur.
Yumurta kabuklarını ufalayıp çiçeklerinizin diplerine dökün. İçerdikleri yoğunlaştırılmış mineraller toprağı daha sağlıklı hale getirir. Toprağa gübre gibi faydalıdır.
Yumurta kabuklarını, tülbentin içine bağlayarak beyaz çamaşırlarınızın içine koyun. Çamaşırlarınız kar gibi bembeyaz olur.
Bir kabın içine yıkadığınız yumurta kabuklarını koyun. Üstüne elma sirkesi dökün ve birkaç gün bu şekilde bekletin. Kaşınan ciltte ve cilt tahrişlerin de kullanabilirsiniz.
Yumurta kabuklarını sabunlu suyla karıştırıp tencere ve tavalarınızı temizliyebilirsiniz. Toksik olmayan bir temizleyicidir.
Rafadan yediğiniz yumurtaların içini yıkayıp, toprak ve tohum atın. Tohumlar filizlendiğinde, başka yere ekmek için yumurta kabuklarını kırıp kabuklarla beraber toprağa ekin. Yumurta kabukları, toprakta parçalanma özelliğine sahiptir.
Bahçeniz varsa, bahçedeki kemirici kurtları ve salyangozları uzaklaştırmak için doğal bir ilaçtır. Yumurta kabuklarını kırıp sebzelerinizin çiçeklerinizin içine atın.
Yüksek orandaki kalsiyum içeriğinden dolayı yumurta kabuğu, cilt üzerinde son derece olumlu özelliklere sahiptir. Yumurta kabuğu ezilip cilt maskesi olarak kullanıldığında cilt rengini açarak beyazlatır. Yumurta kabuğu maskesiyle cilt üzerindeki renk dengesizliklerini giderebilirsiniz.
Cildinizin renk düzensizliğini giderebilmek ve yeniden tazelik kazandırmak için yumurta kabuklarını havanda ezin. Sonrasında yumurta akıyla karıştırın ve yüzünüze sürün. Bu maskeyi 15 -20 dakika yüzünüzde beklettikten sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın.
Maske olarak kullanıldığında, ciltteki renk bozuklukları ve lekeler üzerinde olumlu tesirler gösterir. Cilt rengini beyazlatır. Bu özelliğinden dolayı hem kendi başına kullanılabilir, hem de renk açıcı cilt maskelerinin içine toz olarak eklenebilir.
İşte size cildinizi yeni baştan yapılandıracak bir maske tarifi;
2 çay kaşığı yumurta kabuğu,
2 yemek kaşığı yumurta akı,
2 çay kaşığı yoğurt
4 damla limon suyunu bir kase içinde karıştırarak cildin tamamına sürün. 15 dakika bekletip ılık suyla durulayın ve cilde nemlendirici tatbik edin. Haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.
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