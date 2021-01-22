Hazineyi çöpe atıyormuşuz! Yumurta kabuğu cildi bembeyaz yaparken, tava ve tencereleri...

Araştırmalar, yumurta kabuğunu attığımızda değerli bir kalsiyum kaynağından mahrum kalabileceğimizi gösteriyor. Yumurta kabuklarının sağladığı besinsel faydalara ek olarak, hem bahçede hem de evin çevresinde çeşitli kullanım alanları bulduk. Faydalarını geçmeden önce yumurta kabuklarını iyice temizlemek şart. Bunun için; yumurta kabuklarını sirke eklediğiniz kaynar suda bir süre bekletin. Daha sonra 100 dereceye ısıtılmış fırında 15 dakika fırınlayın ve rondodan geçirin.

YUMURTA KABUĞUNUN FAYDALARI

Ortalama bir yumurta kabuğu, bir yetişkin için önerilen günlük kalsiyum miktarının iki katını sağlayabilir ve bu da onu en iyi kalsiyum açısından zengin gıdalardan biri yapar. Aynı zamanda kalp ritmini düzenlemeye, kas fonksiyonunu geliştirmeye ve kandaki magnezyum, fosfor ve potasyum seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olur.

GÜBRE YAPIN

Yumurta kabuklarını ufalayıp çiçeklerinizin diplerine dökün. İçerdikleri yoğunlaştırılmış mineraller toprağı daha sağlıklı hale getirir. Toprağa gübre gibi faydalıdır.

BEYAZ ÇAMAŞIRLARI KAR BEYAZ YAPIN

Yumurta kabuklarını, tülbentin içine bağlayarak beyaz çamaşırlarınızın içine koyun. Çamaşırlarınız kar gibi bembeyaz olur.