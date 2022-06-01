Haziran ayında hortum paniği! Kenti adeta esir aldı

Eskişehir’de bazı mahallelerde etkili olan hortum panik oluştururken, Sarıcakaya ilçesine de dolu yağdı.

HORTUM VE DOLU ETKİLİ OLDU

Sultandere ve Vadişehir mahallelerinde görülen hortum, vatandaşlarda paniğe neden oldu. Cep telefonu kameraları ile kayıt edilen hortum, çevreye zarar vermeden ortadan kayboldu. Sarıcakaya ilçesini ise dolu yağışı vurdu. Aniden etkili olan dolu yağışı hayatı felç etti.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Gündüz saatlerinde açık ve güneşli bir havanın etkili olduğu Eskişehir için Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü yağış uyarısı yaptı. Bugün akşam saatlerinde il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. (İHA)

