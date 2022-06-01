HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Haziran ayında hortum paniği! Kenti adeta esir aldı

Haziran ayında hortum paniği! Kenti adeta esir aldı

01.06.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de Sultandere ve Vadişehir mahallelerinde meydana gelen hortum felaketi, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Öte yandan Sarıcakaya ilçesinde ise dolu yağışı hayatı felç etti. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü kent geneli için yağış uyarısında bulundu.

Haziran ayında hortum paniği! Kenti adeta esir aldı

Eskişehir’de bazı mahallelerde etkili olan hortum panik oluştururken, Sarıcakaya ilçesine de dolu yağdı.

e

HORTUM VE DOLU ETKİLİ OLDU

Sultandere ve Vadişehir mahallelerinde görülen hortum, vatandaşlarda paniğe neden oldu. Cep telefonu kameraları ile kayıt edilen hortum, çevreye zarar vermeden ortadan kayboldu. Sarıcakaya ilçesini ise dolu yağışı vurdu. Aniden etkili olan dolu yağışı hayatı felç etti.

do

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Gündüz saatlerinde açık ve güneşli bir havanın etkili olduğu Eskişehir için Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü yağış uyarısı yaptı. Bugün akşam saatlerinde il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NATO'dan flaş açıklama! Türkiye de dahil...NATO'dan flaş açıklama! Türkiye de dahil...
Galata Kulesi önünde tekbir getirerek kendini yaktı! Etrafındakiler söndürmek yerine selfie çekmeye çalıştıGalata Kulesi önünde tekbir getirerek kendini yaktı! Etrafındakiler söndürmek yerine selfie çekmeye çalıştı
Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar belli olduKemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede kapsam belli oldu!

3600 ek göstergede kapsam belli oldu!

Erdoğan ilk kez 'Yeni safhaya geçiyoruz' diyerek duyurdu! Suriye operasyonu açıklaması

Erdoğan ilk kez 'Yeni safhaya geçiyoruz' diyerek duyurdu! Suriye operasyonu açıklaması

Depoyu fullemek artık çok zor... Benzin ve motorine bir zam daha

Depoyu fullemek artık çok zor... Benzin ve motorine bir zam daha

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! 'Ağlatacağız'

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! 'Ağlatacağız'

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! İşte yeni ifadeler...

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! İşte yeni ifadeler...

İlginizi Çekebilir

Artık faydadan çok zarar veriyor! Yemeden önce iki kere düşünün

Artık faydadan çok zarar veriyor! Yemeden önce iki kere düşünün

“Tatilden geldim sevgilimi aldatırken yakaladım”

“Tatilden geldim sevgilimi aldatırken yakaladım”

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Seks öğretmeni unutulmaz bir ders verdi! “Prezervatif takmak...”

Seks öğretmeni unutulmaz bir ders verdi! “Prezervatif takmak...”

Ünlü sunucunu kalçasına atılan şaplak karşısında şoke oldu!

Ünlü sunucunu kalçasına atılan şaplak karşısında şoke oldu!

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.