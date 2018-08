Hazzınızı Ertelemeyin!

Geç boşalmanın neden olan ve sık görülen bazı psikolojik faktörler…

Cinsel istismara maruz kalmak, bağlanma güçlüğü, cinsel geçmişte yaşanan sorunlar, öfke duygusu, zevk almayı kendine layık görmemek, dini inançlar, günah algısı, sperm ya da vajinadan korkma, partnerine zarar vereceği korkusu, gebelik korkusu.

Yanlış mastürbasyon tekniği geç boşalmaya yol açabilir. Hızlı ve basınçlı mastürbasyon penisde aşırı uyarıma neden olur. Aynı uyarılmayı cinsel ilişki sırasında elde etmek neredeyse imkansızdır.Sonuç olarak vajinal ilişki sırasında yeterli hız ve basınç oluşmadığı için kişi boşalamaz yada geç boşalır. Bu nedenle uygun şekilde ya da vajinal ilişkiyi taklit eder şekilde mastürbasyon yapılmalı.

Penis duyu kaybı ya da hissiyatın azalması.İleri yaşlarda sık görülür.Diabet hastalığı uç organların sinir ve damarlarında harabiyete neden olduğu bilinir. Bu nedenle şeker hastalarında penisde his kaybı olabilir. Özellikle bel sinirlerini etkileyen hastalıklar, travmalar ve kronik alkol kullanımı sinir iletimini azaltacağı için geç boşalmaya neden olabilir.

Gecikmiş orgazmda süre koymak ya da süre ile tanımlamak çok doğru bir yaklaşım değildir. Önemli olan çiftlerin verdiği tepkidir. Örneğin 45 dakikalık bir vajinal ilişkiden her iki tarafta memnun ise sorun yok demektir. Erkek 45 dakika sonra boşaldığı için geç boşalmış diyemeyiz. Ama bu durum çiftlerin birinde ya da her ikisinde şikayet oluşturuyor ise buna geç boşalma diyebiliriz.