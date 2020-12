HDMI kablo nasıl seçilir, kaç çeşidi bulunur?

Kaç Çeşit HDMI Kablo Bulunur?

Her geçen gün artan teknolojik gelişmeler insanların kullanımına sunulan cihazların da dönüşmesine neden olur. Buna bağlı olarak cihazlarla ilgili aksesuarlar, parçalar, bileşenler farklı çeşitlere sahip olur. Bu nedenle cihazlarınızı birbirine bağlamak istediğinizde birbirinden farklı HDMI kablo türleri ile karşı karşıya kalırsınız. Bunlar cihazlarınızdaki girişlere ve çıkışlara göre farklı uçlarda, beklediğiniz performansa göre farklı kalitelerde ve materyallerde olur. Dolayısıyla elektronik mağazalarını dolaşırken standart HDMI, ethernetli standart HDMI, standart otomotiv HDMI, yüksek hızlı HDMI, ethernetli yüksek hızlı HDMI, premium yüksek hızlı HDMI, ethernetli premium yüksek hızlı HDMI, ultra yüksek hızlı HDMI gibi onlarca seçenek arasında kaybolabilirsiniz. Bunlar kablonun uyumlu olduğu cihazları değil, karşıladığı dosya kalitesini ve ethernet kanalını destekleyip desteklemediğini gösterir.

HDMI Kablo Nerelerde, Hangi Cihazlarda Kullanılır?

Arabirim kabloları sahip oldukları uç modelleriyle oyun konsolları, bilgisayarlar, televizyonlar, oynatıcılar, kaydediciler, uydu alıcıları gibi birçok cihazda kullanılır. Ancak her biri için uyumlu olan farklı HDMI kablo çeşitleri bulunur. Bağlantı kuracağınız makinelere uyumluluğunu belirleyen ise çıkış tipleri olur. Tip A, Tip B, Tip C, Tip D, Tip E şeklinde satışa sunulur. Tip A, 19 pinli olup laptop, televizyon ve oyun konsolları için kullanılır. Tip B, 29 iğneli çıkışı sayesinde dijital kameralardaki yüksek çözünürlüklü görüntüleri diğer cihazlara göndermek için tercih edilir. Tip C ve Tip D genel olarak taşınabilir cihazlara uyumludur ve Mikro HDMI olarak da ifade edilen seçeneklerdir. Tip C, video kaydediciler, kameralar ve tabletler için idealdir. Tip D cep telefonu gibi küçük cihazlara uygun türler olur. Son olarak Tip E ise araçlar için üretilmiş girişe ve çıkışa sahip kablolardır.