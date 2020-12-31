HDMI kablo nasıl seçilir, kaç çeşidi bulunur?

Televizyon, bilgisayar, DVD oynatıcı, kaydedici, oyun konsolu, telefon ve daha birçok teknolojik alet arasında görüntü aktarımı yapmak için farklı seçenekler bulunur. Gelişen teknoloji sayesinde bu bağlantıyı en iyi şekilde yapacak birçok modeli bulunan HDMI kablolar yardımınıza koşar. Peki nedir bu HDMI kablo, kaç çeşidi bulunur, nasıl kullanılır? Gelin bu yazıda hepsini birlikte inceleyelim. HDMI Kablo ile Sinema Keyfini Evinize Taşıyın Birçok teknolojik alette bulunan HDMI girişleri, uyumlu kablolarla birlikte başka cihazdan yüksek kalitede görüntü almaya yarar. Her cihaz için farklı uçları bulunan bu kablolar yüksek çözünürlüklü çoklu ortam arabirimi olarak ifade edilir. Yani iki cihaz arasında dosyaların görüntü kalitesini bozmadan aktarmanıza yardımcı olur. Özellikle filmleri, dizileri sinema kalitesinde izlemek amacıyla bilgisayar veya telefonlardan televizyona bağlanmak için tercih edilir. Hatta çoğu kişi HDMI kablosu ne işe yarar, nereden bulunur gibi sorularla evde sinema keyfi yaşamak istediği sıralarda tanışır. Bazı teknolojik aletlerle beraber satılan bu ürünleri farklı uçlarıyla haricen de edinmek mümkün olur. Yani aktarım sağlayacağınız cihazların giriş ve çıkış modellerine uyumlu bir tanesini edindikten sonra dilediğiniz gibi görüntü ve ses dosyalarınızı taşıyabilirsiniz.

HDMI Kablosu Nasıl Kullanılır? HDMI kablolar, birçok cihaz arasında görüntü ve ses dosyalarını kalitesini bozmadan aktarmak için ideal seçeneklerdir. Cihazlarınıza uyumlu bir kabloyu edindikten sonra nasıl kullanılacağı ile ilgili birkaç video izleyerek işe başlayabilirsiniz. Örneğin; birçok kişi severek takip ettiği internet dizilerinin tüm detaylarını görebilmek ve daha gerçekçi bir deneyim yaşamak için televizyondan izleyebilmenin hayalini kurar. Gelişen teknolojiler televizyonlara internete bağlanabilme özelliğini getirse de bunlar bütçenizi biraz aşabilir. Böyle durumlarda standart özellikleri bulunan bir televizyonu HDMI kablo ile bilgisayar veya telefonlarınıza bağlayarak aynı deneyimi yaşayabilirsiniz. HDMI kablosu ile bilgisayarı televizyona bağlamak için öncelikle kablonun iki ucunun da cihazlarınızın girişlerine uygun olması gerekir. Daha sonra televizyonunuz için uyumlu olan ucu TV arkasındaki HDMI girişine, diğer ucu da bilgisayarınızın ilgili çıkışa takmalısınız. Ardından bilgisayar ekranınızı TV’ye yansıtmak için kumandayla birkaç ayarlama yapmanız gerekir. Kumanda üzerinde kaynak/source tuşuna tıklayarak açılan ekranda yön tuşlarıyla giriş isminin bulunduğu seçeneği aktif hale getirmelisiniz. Yani kaynak artık uydu alıcı değil, HDMI x veya HDMI side olmalıdır. Ardından bilgisayarınızın ekranını doğrudan TV üzerinde görebilir, işlemlerinizi daha büyük bir ekranda gerçekleştir

Kaç Çeşit HDMI Kablo Bulunur? Her geçen gün artan teknolojik gelişmeler insanların kullanımına sunulan cihazların da dönüşmesine neden olur. Buna bağlı olarak cihazlarla ilgili aksesuarlar, parçalar, bileşenler farklı çeşitlere sahip olur. Bu nedenle cihazlarınızı birbirine bağlamak istediğinizde birbirinden farklı HDMI kablo türleri ile karşı karşıya kalırsınız. Bunlar cihazlarınızdaki girişlere ve çıkışlara göre farklı uçlarda, beklediğiniz performansa göre farklı kalitelerde ve materyallerde olur. Dolayısıyla elektronik mağazalarını dolaşırken standart HDMI, ethernetli standart HDMI, standart otomotiv HDMI, yüksek hızlı HDMI, ethernetli yüksek hızlı HDMI, premium yüksek hızlı HDMI, ethernetli premium yüksek hızlı HDMI, ultra yüksek hızlı HDMI gibi onlarca seçenek arasında kaybolabilirsiniz. Bunlar kablonun uyumlu olduğu cihazları değil, karşıladığı dosya kalitesini ve ethernet kanalını destekleyip desteklemediğini gösterir. HDMI Kablo Nerelerde, Hangi Cihazlarda Kullanılır? Arabirim kabloları sahip oldukları uç modelleriyle oyun konsolları, bilgisayarlar, televizyonlar, oynatıcılar, kaydediciler, uydu alıcıları gibi birçok cihazda kullanılır. Ancak her biri için uyumlu olan farklı HDMI kablo çeşitleri bulunur. Bağlantı kuracağınız makinelere uyumluluğunu belirleyen ise çıkış tipleri olur. Tip A, Tip B, Tip C, Tip D, Tip E şeklinde satışa sunulur. Tip A, 19 pinli olup laptop, televizyon ve oyun konsolları için kullanılır. Tip B, 29 iğneli çıkışı sayesinde dijital kameralardaki yüksek çözünürlüklü görüntüleri diğer cihazlara göndermek için tercih edilir. Tip C ve Tip D genel olarak taşınabilir cihazlara uyumludur ve Mikro HDMI olarak da ifade edilen seçeneklerdir. Tip C, video kaydediciler, kameralar ve tabletler için idealdir. Tip D cep telefonu gibi küçük cihazlara uygun türler olur. Son olarak Tip E ise araçlar için üretilmiş girişe ve çıkışa sahip kablolardır.