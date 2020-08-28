HDP 1 Eylül'de 'Barış Zinciri' oluşturacak

Halkların Demokratik Partisi (HDP), koronavirüs salgını döneminde de parti yöneticileri ve belediyelere yönelik baskıların sürdüğü gerekçesiyle Haziran ayında başlattığı 3 aşamalı eylem planını, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, 8 ilde oluşturulacak "barış zinciri" ile tamamlayacak. HDP koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sokağa çıkma yasaklarının ardından, iktidarın partilerine yönelik baskı politikalarını sürdürdüğü gerekçesiyle yaz aylarında, yeniden"sokağa çıkma" kararı almış ve 1 Haziran'da da eş başkanlar Mithat Sancar ve Pervin Buldan "tüm demokratik ve toplumsal muhalefet güçlerine" bir araya gelme çağrısı içeren 9 maddelik tutum belgesi açıklamıştı. 4 Haziran'da, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yanı sıra, Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin "haklarındaki yargı kararı" nedeniyle düşürülmesinin hemen ardından HDP, Hakkari ve Edirne'den "darbeye karşı demokrasi yürüyüşü" başlattı. Ancak, iktidarın da tepkisini çeken yürüyüş, birçok il valiliğinin "pandemi" gerekçesiyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklaması nedeniyle, bir anlamda sembolik olarak yapıldı ve 20 Haziran'da eş başkanların Ankara TBMM önünde yaptığı açıklamayla tamamlandı.

HDP yaz ayları boyunca da "halkla buluşma" etkinlikleri altında sahada çalışmalarını sürdürdü. HDP yönetimi, "darbelere karşı demokratik mücadele" programının üçüncü ayağını ise 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde iş başına gelen -başta Mardin ve Diyarbakır olmak üzere- partili belediye başkanlarının görevden alınıp, yerlerine kayyum atandığı 19 Ağustos'un yıldönümünde başlattı. Batı ve Doğu'daki illerde eş başkanlar halkla buluşma etkinlikleri gerçekleştirdi. Barış zinciri oluşturulacak HDP'nin 3 aylık demokratik mücadele programı , 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde 8 ilde gerçekleştirilecek barış zinciri ile noktalanacak. HDP Eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın, 31 Ağustos pazartesi günü basın toplantısıyla hem şimdiye kadar yapılan çalışmaların sonuçlarını, hem "barış zinciri" etkinliğinı, hem de yeni dönem hedeflerini açıklaması planlanıyor. Edinilen bilgiye göre eş başkanların da farklı illerden katılımıyla, Diyarbakır Adana, Urfa, Van, Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul'da barış zinciri oluşturulacak. Geçmişte 1 Eylül'de barış mitingleri düzenlemesiyle bilinen HDP'nin, pandemi koşullarını da dikkate alarak miting yapmama kararı aldığı ifade edildi. Barış zinciri oluşturulurken de, el ele tutuşulmayacak, bunun yerine sosyal mesafe korunarak "kurdeleler"in tutulmasıya zincir oluşturulacak.