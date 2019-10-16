HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Bir grup güç sahibi erkek ve gazeteci tarafından nafakayla ilgili tamamen yapay bir gündem yaratıldı." dedi.

Kerestecioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Meclis çalışmalarına dahil oldukları günden beri kadınların gündemlerini kürsüye taşımaya gayret ettiklerini belirterek, "Her gün erkeklerin kadınları öldürdüğü bir ülkede kadınlara karşı da adeta bir savaş yürütülüyor." dedi.

Barışın yolunun, muktedirleri, silahları susturmaya ve demokratik müzakere kanallarını açmaya zorlamaktan geçtiğini kaydeden Kerestecioğlu, "Bunu da ancak barıştan yana olan kadınlar başarabilirler. Artık hiçbir müzakerenin, barış hareketinin kadınsız olamayacağı dünya gerçekliğinde de açıktır. Tersi bir halin hiçbir başarı şansı yoktur." ifadesini kullandı.

İkinci yargı paketinde nafaka düzenlemesine ilişkin bir değişikliğin yer alacağına yönelik açıklamaları anımsatan Kerestecioğlu, şöyle devam etti:

"Bir grup güç sahibi erkek ve gazeteci tarafından nafakayla ilgili tamamen yapay bir gündem yaratıldı. Ben, onca yıl avukatlık yaptım ve kadınların yoksulluğunu birebir yaşayarak biliyorum. Kadınların istihdamı, eşitsizliği, eğitimde eşit olarak yer almasına karşı hiçbir çözüm geliştirmeden ve insanca işlerde çalışmasını temin etmeden yoksulluk nafakasına kısıtlama getirmek konuşulamaz. Kadınların birçoğu zaten şiddete maruz kalsa da ekonomik nedenlerle boşanmayı tercih etmiyor. Buna çok kez tanık oldum."