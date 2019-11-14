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HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül:

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 15:58 | Son Güncelleme

"Dün Dersim'de HDP'li beldemize kayyum atanmıştır. Bugün, 'tunçeli kanunu'na yapılan ekleme kayyumdur. Onun dışında kanun bütünüyle yürürlüktedir"

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "Dün Dersim'de HDP'li beldemize kayyum atanmıştır. Bugün, 'tunçeli kanunu'na yapılan ekleme kayyumdur. Onun dışında kanun bütünüyle yürürlüktedir." dedi.

Bülbül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, Tunceli'de 1937-1938 yıllarında askeri harekat esnasında idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşlarını anarak başladı.

O dönem yapılan yargılamaların hiçbir hukuki mesnedi ve dayanağı olmadığını öne süren Bülbül, "Bu hukuki dayanaksızlık bugün de devam etmektedir. 25 Aralık 1935 tarihinde TBMM'nin o dönemki oturumunda çıkarılan 'tunçeli kanunu' ile bütün bu katliamlar gerçekleştirilmiştir." ifadesini kullandı.

1935 yılında çıkarılan Tunceli Vilayetinin İdaresi Hakkında Kanun'un, 38 maddeden oluştuğunu ve 37. maddesinde kanunun 1 Ocak 1940 tarihinde mülga olacağının yazıldığını ifade eden Bülbül, "Bu kanun hala yürürlüktedir ve bugün Dersim bu kanun ile yönetilmektedir. Kanunun birinci maddesinde vali, kumandan, müfettiş sıfatları bir kişiye tevdi edilmiş bugün buna kayyum sıfatı da eklenmiştir. Dün Dersim'de HDP'li beldemize kayyum atanmıştır. Bugün, 'tunçeli kanunu'na yapılan ekleme kayyumdur. Onun dışında kanun bütünüyle yürürlüktedir." görüşünü savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Bülbül Seyit Rıza

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