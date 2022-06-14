HDP'den seçimlerle ilgili dikkat çeken açıklama! "Kendi adayımızı..."

Seçimler her geçen gün biraz daha yaklaşırken siyaset gündeminde cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tartışmalar da artarak devam ediyor. Siyasilerden peş peşe dikkat çeken açıklamaların geldiği seçimler ve adaylık konusunda son olarak HDP de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin iktidara geldiği dönemde OHAL'in olduğunu, şimdi de olağan hale gelen, kurumsallaşmış OHAL'in devam ettiğini savundu. Gerçek siyasetin, gerçekliği gören siyaset olduğuna işaret eden Sancar, gerçekliğe gözünü kapatan siyasetin, çözüm üretemeyeceğini, ülkeyi ve ülkede yaşayanları müreffeh, demokratik, özgür bir geleceğe taşıyamayacağını söyledi. Gerçekleri dile getirdikleri, gerçeklerle yüzleşmeyi talep ettikleri için sürekli hedef olduklarını savunan Sancar, ağrı kesicilerle toplumun oyalandığını öne sürdü.

"MUHALEFETE NE OLUYOR?"

Sancar konuşmasında "Biz geleceği eşit yurttaşlık temelinde, Kürt sorununun demokratik olarak çözüldüğü, demokratik siyasetin her alanda belirleyici olduğu bir yaklaşımı savunuyoruz. Bunu söylemek iktidarı rahatsız eder, anlıyoruz. Peki muhalefete ne oluyor? Bizim dışımızdaki bütün muhalefete söylüyorum: Sizlerin gerçeklikler karşısında sözünüz, önerileriniz nedir? 'Bu iktidarın izlediği yolu aynen devam ettireceğiz' diyorsanız, bu iktidardan temelde farkınızın ne olduğunu ortaya koyun." ifadelerini kullandı.

Sancar, toplumun büyük çoğunluğunun barıştan yana olduğunu, toplumun bu gücünü ortaya çıkarmak için demokrasi ittifakına önem verdiklerini belirtti. "Gelin güçlerimizi birleştirelim." çağrısında bulunan Sancar, şunları kaydetti:

"Gerçekliği yok sayan ve kendimizi kandıran yoldan ayrılalım. Tarihi bir fırsat var önümüzde, seçimler yaklaşıyor. Bu seçim herhangi bir seçim olmayacak, bunu biliyoruz. Biz ne zorba iktidarı ne de köhnemiş zihniyeti devam ettirecek arayışları kabul ediyoruz. Biz gerçek alternatiflerin peşindeyiz.

Biz çözümsüzlüğe itiraz ettikçe sesimiz kısılıyor. Savaş politikalarına, yoksulluğa ve talana karşı mücadeleyi tecrit ediyorlar. Bunlar sadece iktidardan gelmiyor. Kendine 'muhalefet' diyen başka çevrelerden de geliyor. Kimin ne önerisi varsa ortaya koysun. Çözüm için hangi yöntemi savunduğunu herkes açıkça belli etsin. Aynı politikalar girdabında bu toplumu sefalete, ölümlere, zulme mahkum eden anlayış mı, bu girdabı kırarak barışı, çözümü, demokrasiyi hedefleyen anlayış mı? Artık kimsenin kendi pozisyonunu gizleyecek, orta sahada top dolaştıracak alanı kalmadı. Finale doğru yürüyoruz, herkes gerçek amacını ve gelecek için taahhütlerini, sözlerini daha açık söylemek zorundadır."

ORTAK ADAY TARTIŞMALARI

Parlamento seçimlerine en geniş ittifakla girmek istediklerini ve ortak aday fikrine açık olduklarını dile getiren Sancar, bunu yaparken açık müzakere, doğrudan diyalog, gerçeklerle yüzleşme temelinde bir mutabakatı esas aldıklarını kaydetti.

"BU YÖNTEM KARŞILIK BULMAZSA KENDİ ADAYIMIZI..."

Bu yöntemin karşılık bulmaması durumunda kendi yollarında yürümeye devam edeceklerine dikkati çeken Sancar, "Bu yöntem karşılık bulmazsa kendi adayımızı, demokrasi ittifakının adayını çıkartmayı da önümüzde en önemli seçenek olarak tutuyoruz. Kimse başka şeyler aramasın. Herkesle konuşmaya açığız, saklımız gizlimiz yok." dedi. (AA)

