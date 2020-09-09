HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başlayan Ruşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin, teröristlerin elinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Erdal Çetin ile birlikte 16’ncı aile çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başlayan Ruşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin, teröristlerin elinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Erdal Çetin ile birlikte 16’ncı aile çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başlayan Ruşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin, teröristlerin elinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Erdal Çetin ile birlikte 16’ncı aile çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.