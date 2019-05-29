HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Kamu bankalarındaki yönetimler, parsel parsel AKP'lilere dağıtıldı. Yönetim kurulları, yönetim kurulu başkanları yalnızca yandaşlardan seçildi." dedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iki gün önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın genel kurullarının yapıldığını ve yönetim kurulu üye ile başkanlarının seçildiğini belirterek bunların tamamının AK Parti'nin içinden çıkmış, kurucusu, yöneticisi, bakanı olmuş kişiler olduğunu söyledi.

Üç kamu bankasının da liyakatten uzak, yalnızca "yandaşların oluşturduğu yönetim kurulları" tarafından yönetileceğini öne süren Paylan, "Kamu bankalarındaki yönetimler, parsel parsel AKP'lilere dağıtıldı. Yönetim kurulları, yönetim kurulu başkanları yalnızca yandaşlardan seçildi." diye konuştu.

Türkiye'nin kaynaklarını ciddi oranda silaha ve güvenlikçi politikalara ayırdığını savunan Paylan, S-400 ve F-35 alımını eleştirdi. Paylan, "Tanka, topa, füzeye bütçe kaynaklarını ayırmak yoksullaştırır." ifadesini kullandı.

Türkiye'de 2013 yılından beri füze savunma sistemi bulunduğunu dile getiren Paylan, şu anda İspanya'nın patriot füzelerinin Türkiye'de konuşlu bulunduğunu ve herhangi bir saldırı durumunda bu partriot füzelerinin devreye girebilecek durumda olduğunu kaydetti. Paylan, "Bizim şu anda S-400'e ayıracak kaynağımız yok. ABD ile Rusya arasında sıkışmış durumdayız." dedi.

