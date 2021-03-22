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HDP Eş Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma açıldı

22.03.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma açıldı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

DHA soruşturmanın Diyarbakır'daki Nevruz konuşmasında "PKK ve Abdullah Öcalan'ı öven sözleri" nedeniyle açıldığını yazdı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün düzenlenen Nevruz kutlaması sırasında açılan pankartlar, posterler ve bayraklar nedeniyle bu sabah operasyon yapılmış, 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı "yasa dışı etkinlikte bulunma" suçlamasıyla 81 kişi hakkında işlem yapıldığını aktarıyor.

Sancar, Öcalan hakkında ne demişti?

Mithat Sancar konuşmasının bir kısmını Abdullah Öcalan'a ayırmış ve "Bakın bundan 8 yıl önce 2013 Newrozu'nda bu meydanda tarihi bir gün yaşandı. Bunu biliyorsunuz bunu hatırlıyorsunuz. 2013 Newrozu'nda milyonların şahitliğinde bir mektup okundu. Sayın Öcalan'ın mektubu okundu bu meydanda. O mektubu hatırlıyor halkımız" demişti.

Sancar o mektuptan, "Yeni bir dönem başlayacak; silahlar değil, siyaset öne çıkacak. Ortak geleceği birlikte kuracağız" cümlelerini hatırlatmış, "Sayın Öcalan'ın mektubunda yer alan barış çağrısını destekliyoruz, bugün de aynı talebi dile getiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Öcalan'a İmralı'da tecrit uygulandığını belirten Sancar, bunun sonlandırılması çağrısında bulunmuştu.

Konuşmada PKK ile ilgili bir ifade yer almamıştı.

Soruşturma haberinin ardından ulaştığımız HDP kaynakları Mithat Sancar'ın bir toplantıda olduğunu, kararın kendisine henüz tebliğ edilmediğini söyledi.

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