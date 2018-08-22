HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan partililerle bayramlaştı

İSTANBUL(AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul'da partisinin ilçe başkanlıklarınca düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.

Buldan, ilk olarak HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nda partililerle bayramlaştı.

Burada konuşan Buldan, yerel seçimler için yoğun şekilde çalışacaklarını dile getirdi. 24 Haziran seçimlerinin ardından, Van'da 67 milletvekili ile 3 gün kamp yaptıklarını anlatan Buldan, eksiklik ve yetersizliklerini masaya yatırdıklarını söyledi. Yerel seçimlerin kendileri için önemli olduğunu kaydeden Buldan, adaylarını belirleyip seçim çalışmalarına en kısa zamanda başlayacaklarını belirtti.

Bel fıtığı ameliyatı geçirdiğini ve uzun süredir evde olduğunu aktaran Buldan, bir partilinin HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş ve Hatay Milletvekili Barış Atay'ın Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katılacakları yönündeki iddiayı sorması üzerine, "Baş ve Atay eski TİP'li arkadaşlardır. Adaylık sürecinde, Meclis'e girdikten sonra istedikleri partiye geçebilecekleri yönünde anlaşma yapıldı. Her şey bilgimiz dahilinde. Ancak bildiğim kadarıyla şu an böyle bir şey söz konusu değil." diye konuştu.

Buldan, daha sonra Bağcılar İlçe Başkanlığı'ndaki bayramlaşma programına katıldı.

