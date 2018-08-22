HABER

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan partililerle bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 17:27 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan partililerle bayramlaştı

İSTANBUL(AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul'da partisinin ilçe başkanlıklarınca düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.

Buldan, ilk olarak HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nda partililerle bayramlaştı.

Burada konuşan Buldan, yerel seçimler için yoğun şekilde çalışacaklarını dile getirdi. 24 Haziran seçimlerinin ardından, Van'da 67 milletvekili ile 3 gün kamp yaptıklarını anlatan Buldan, eksiklik ve yetersizliklerini masaya yatırdıklarını söyledi. Yerel seçimlerin kendileri için önemli olduğunu kaydeden Buldan, adaylarını belirleyip seçim çalışmalarına en kısa zamanda başlayacaklarını belirtti.

Bel fıtığı ameliyatı geçirdiğini ve uzun süredir evde olduğunu aktaran Buldan, bir partilinin HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş ve Hatay Milletvekili Barış Atay'ın Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katılacakları yönündeki iddiayı sorması üzerine, "Baş ve Atay eski TİP'li arkadaşlardır. Adaylık sürecinde, Meclis'e girdikten sonra istedikleri partiye geçebilecekleri yönünde anlaşma yapıldı. Her şey bilgimiz dahilinde. Ancak bildiğim kadarıyla şu an böyle bir şey söz konusu değil." diye konuştu.

Buldan, daha sonra Bağcılar İlçe Başkanlığı'ndaki bayramlaşma programına katıldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kuzey Ege'ye rezervasyonsuz gelen tatilciler açıkta kaldıKuzey Ege'ye rezervasyonsuz gelen tatilciler açıkta kaldı
Şırnak'ta öldürülen 2 PKK'lı, örgütün 'sözde' halkla ilişkiler sorumluları çıktıŞırnak'ta öldürülen 2 PKK'lı, örgütün 'sözde' halkla ilişkiler sorumluları çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayramlaşma Pervin Buldan

En Çok Okunan Haberler

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor

Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor

Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.