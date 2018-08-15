HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den Demirtaş'a yanıt: Yöntemi yanlış, öz eleştiri vermeyeceğiz

Edirne F Tipi Cezaevi’nde 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın 10 Ağustos’ta yayınlanan makalesinde “HDP tatil havasından çıkıp sahaya inmeli” demişti. Makalesinde “Halka öncülük etmesi beklenen kesimler daha cesur ve kararlı bir duruş sergilemeli” diyen Demirtaş, “uzlaşma arayışıyla halka öncülük yapılamaz” ifadesini kullanmıştı.

dün akşam katıldığı televizyon programında Demirtaş’ın eleştirilerine yönelik açıklamada bulunan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Demirtaş’ın partisinin “baş tacı ve gözbebeği” olduğunu, 2014’te ve 2018’de Cumhurbaşkanı adayı olarak Demirtaş’ı gösterdiklerini ve yine bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Demirtaş’ı aday olarak görmek istediğini belirtti.

ÖZ ELEŞTİRİ YOK



“Eğer Selahattin Demirtaş bir eleştiri yapıyorsa bu kıymetlidir” ifadesini kullanan Temelli, “Fakat yöntem yanlış. Bu tarz yazılar kurullarımızda değerlendirilir, eğer ortakça kamuoyuna açıklanması gerektiği düşünülürse o zaman açıklanır. Ancak öz eleştiri vermeyi düşünmüyoruz” dedi.