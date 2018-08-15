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HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den Demirtaş'a yanıt: Yöntemi yanlış, öz eleştiri vermeyeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.08.2018 15:10 | Son Güncelleme

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın partisine yönelik eleştirilerine eş genel başkan Sezai Temelli’den yanıt geldi. Temelli, “Eğer Selahattin Demirtaş bir eleştiri yapıyorsa bunun kıymetlidir, fakat yöntem yanlış. Öz eleştiri vermeyi düşünmüyoruz” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den Demirtaş'a yanıt: Yöntemi yanlış, öz eleştiri vermeyeceğiz

Edirne F Tipi Cezaevi’nde 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın 10 Ağustos’ta yayınlanan makalesinde “HDP tatil havasından çıkıp sahaya inmeli” demişti. Makalesinde “Halka öncülük etmesi beklenen kesimler daha cesur ve kararlı bir duruş sergilemeli” diyen Demirtaş, “uzlaşma arayışıyla halka öncülük yapılamaz” ifadesini kullanmıştı.

dün akşam katıldığı televizyon programında Demirtaş’ın eleştirilerine yönelik açıklamada bulunan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Demirtaş’ın partisinin “baş tacı ve gözbebeği” olduğunu, 2014’te ve 2018’de Cumhurbaşkanı adayı olarak Demirtaş’ı gösterdiklerini ve yine bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Demirtaş’ı aday olarak görmek istediğini belirtti.

ÖZ ELEŞTİRİ YOK

“Eğer Selahattin Demirtaş bir eleştiri yapıyorsa bu kıymetlidir” ifadesini kullanan Temelli, “Fakat yöntem yanlış. Bu tarz yazılar kurullarımızda değerlendirilir, eğer ortakça kamuoyuna açıklanması gerektiği düşünülürse o zaman açıklanır. Ancak öz eleştiri vermeyi düşünmüyoruz” dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş ve Hatay Milletvekili Barış Atay’ın partiden ayrılıp Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katılacakları yönündeki haberlere de tepki gösteren Demirtaş, “Kimse HDP’de kendini misafir olarak görmemeli” ifadesini kullanmıştı. Demirtaş’ın bu tepkisine de yanıt veren Temelli şöyle konuştu: “Bizim dayanışmamız Meclis’te de sokakta da sürecektir, bunu arkadaşlarımı tanıdığımdan söylüyorum.”

Demirtaş’ın “HDP tatil havasından çıkmalı” sözlerine ise Temelli, "Öyle bir şey yok, çalışmalarımız devam ediyor” diye cevap verdi


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Anahtar Kelimeler:
HDP Selahattin Demirtaş Sezai Temelli

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