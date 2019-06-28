Gülseren Tural, eski HDP İl Başkanı Hüseyin Beyaz ile Ahmet Alak, Ali Arslan, Enver Ökmen, Sait Eren, Mustafa Yıldız ve Yaşar Demir hakkında "devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ''cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişi ile tehditte bulunmak, silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından 27 yıla kadar, sanıklar Mehmet Ali Alak, Rıdvan Alak, Siraç Alak, Veysi Alak hakkında ise ''silahlı terör örgütüne yardım, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişi ile tehditte bulunmak'' suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Müşteki ve tanık beyanları, delil değerlendirmesi, sanıkların ifadeleri ve hukuki durumu gibi kısımların da bulunduğu 31 sayfalık iddianamede, PKK/KCK'nın yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı gibi ayrıntılara da yer verildi.

PKK/KCK ve örgütün gençlik yapılanması ilişkisinin detaylı anlatıldığı iddianamede, sanıklarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

İddianamede ifadesine yer verilen müşteki M.A.T, 2001 yılında kendi adına kayıtlı Marmaris Lokantası'nı Siraç ve Rıdvan Alak’a devrettiğini, bu şahısların lokantada yaptığı hukuksuzluklardan ötürü 408 bin avro zarara uğradığını belirtti.

Lokanta üzerine kayıtlı olduğu için tüm usulsüzlüklerin kendisi adına kayıtlara geçtiğini anlatan M.A.T, şöyle devam etti:

''Bundan dolayı Rıdvan ve Siraç Alak’a 'Neden bana söylemediniz, benim iş yeri açma ruhsatım iptal edildi, bu iş için 408 bin avro kaybım var, zararımı karşılayın.' dedim. Onlar da bana babaları Mehmet Ali Alak'ın Adana'da yaşadığını belirterek, parayı ondan almamı söylediler. Ben de paramı almak için Almanya’dan Adana’ya 6 kez geldim. Mehmet Ali Alak’a konuyu anlattığımda bana hakaret ederek evinden kovdu.