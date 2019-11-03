İSTANBUL (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bu ülkede ezilenin, sömürülenin, yok sayılanın, inkar edilenin ortak mücadelesiyle bu ülkenin barışını da demokrasisini de özgürlüğünü de bu ülkenin halkları yaratacaktır. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Buldan, Yahya Kemal Bayatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen HDP İstanbul İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresi'nde, HDP'nin siyasi mücadelesinin ülkenin her yerinde, her bir köşesinde halkların umudu ve cesaret kaynağı olmaya devam ettiğini söyledi.

Halkların bir arada yaşamasının önemine değinen Buldan, "Türk'üyle, Kürt'üyle, Ermeni'siyle, Süryani'siyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle... Bu ülkede ezilenin, sömürülenin, yok sayılanın, inkar edilenin ortak mücadelesiyle bu ülkenin barışını da demokrasisini de özgürlüğünü de bu ülkenin halkları yaratacaktır. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Buldan, HDP'nin savaşa karşı çıkan tek parti olduğunu ileri sürerek, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik yürüttüğü harekatları eleştirdi.