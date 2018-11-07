HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

Büyük tartışmaların yaşandığı TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda konuşan HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün Tunceli'nin Nazımiye ilçe kırsalında donarak şehit olan askerler için kullandığı sözler büyük tartışma yarattı.
HDP'li Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, donarak şehit olan askerle ilgili olarak "Esas olarak bu askerlerin orada da bulunmaması gerekiyordu. Esas olarak bu askerlerin savaş politikaları sonucu orada olduklarını ve savaş ve çatışma olmasaydı bugün yaşamakta olacaklarını söylemek en önemli şeydir" ifadelerini kullandı.
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