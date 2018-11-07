HABER

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 11:35 | Son Güncelleme

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda yaptığı konuşma büyük tartışma yarattı. HDP'li vekilin Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında donarak şehit olan askerler ile ilgili sözleri tepki çekti.

Büyük tartışmaların yaşandığı TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda konuşan HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün Tunceli'nin Nazımiye ilçe kırsalında donarak şehit olan askerler için kullandığı sözler büyük tartışma yarattı.

HDP'li Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, donarak şehit olan askerle ilgili olarak "Esas olarak bu askerlerin orada da bulunmaması gerekiyordu. Esas olarak bu askerlerin savaş politikaları sonucu orada olduklarını ve savaş ve çatışma olmasaydı bugün yaşamakta olacaklarını söylemek en önemli şeydir" ifadelerini kullandı.

PARTNERPKK'nın Menbiç'i neden terk etmediği ortaya çıktıPKK'nın Menbiç'i neden terk etmediği ortaya çıktı
Amerikalı Omar'ın film gibi hikayesiAmerikalı Omar'ın film gibi hikayesi
Noel Baba ve Myra'da ziyaretçi artışı sürdüNoel Baba ve Myra'da ziyaretçi artışı sürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP izmir Serpil Kemalbay Pekgözegü Tunceli Nazımiye donarak şehit olan askerler

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

Okuyucu Yorumları 26 yorum
doğru söylemiş
Bunlar (bu terör destekçileri) hala vekil mi?
@akilbeyhoca chp sayesinde evet
pekeke nin hiç suçu yok.. beyinsiz pkk olmazsa askerin ne işi var orada..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eirene Kulesi'nde tarihi talan edenler drone'lara ateş ettiler

Eirene Kulesi'nde tarihi talan edenler drone'lara ateş ettiler

Sınırda sıcak dakikalar! Suriye sınırından Türkiye'ye ateş eden terörist öldürüldü

Sınırda sıcak dakikalar! Suriye sınırından Türkiye'ye ateş eden terörist öldürüldü

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

Otobüs durağın çocuklarının önünde tacize uğradı! Elini pantolonunun içine sokup...

Otobüs durağın çocuklarının önünde tacize uğradı! Elini pantolonunun içine sokup...

Aracın içinde uyuyakalan çift dehşeti yaşadı: 1 ölü, 1 yaralı

Aracın içinde uyuyakalan çift dehşeti yaşadı: 1 ölü, 1 yaralı

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.