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HDP kapatılacak mı? MHP'nin çağrısına AK Parti'den yanıt

15.12.2020 14:17 | Son Güncelleme:
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HDP kapatılacak mı? MHP'nin çağrısına AK Parti'den yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Parti'den yanıt geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Parti kapatmaların Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi" açıklaması yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP’yi, Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır" çağrısı siyasetin gündemine oturdu.

Konuyla ilgili AK Parti'nin nasıl bir yanıt vereceği merak konusu olurken ilk açıklama Numan Kurtulmuş'tan geldi.

AK PARTİ'DEN 'HDP KAPATILSIN' ÇAĞRISINA YANIT

NTV canlı yayınında konuşan AK Partili Kurtulmuş, "Türkiye milli beka meselesi olarak terörle mücadele ediyor. HDP'nin eline Türkiye partisi olmak için önemli fırsatlar geçti. Çukur eylemlerinde PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz diye tavır koymuş olsalardı bambaşka bir Türkiye'yi konuşuyor olabilirdik. HDP'ye 'terörle aranıza duvar örün' diyoruz. Parti kapatmalarının Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi." düşüncesini dile getirdi.

ABD'NİN SKANDAL KARARI

ABD'nin yaptırım kararının tek taraflı bir karar olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Siyaseten kabul etmek mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bunu reddediyoruz. Akıl dışı vahim bir karar. Etkileri az olacak. Bu adımların rasyonel olmadığını ABD için de vahim sonuçları olacağını ABD'li siyasetçiler biliyorlardır. ABD, Türkiye gibi bir müttefiki kaybetmek istemez" diye konuştu.

'S-400'LERİ LAF OLSUN DİYE ALMADIK'

Hükümetin S-400'lere karşı tutumuna da değinen Kurtulmuş, "Bizim buradaki tavrımız açık. Bu kadar büyük paralar vererek aldığımız S-400'leri laf olsun diye almadık. Türkiye burnunun dibinde terör örgütlerinin olduğu bir ülke. Türkiye'ye karşı hava saldırısı düzenlendiğinde önleyecek bir gücümüz olması zorunlu. Türkiye'nin hava savunma ihtiyacını karşılamıyorlar. Türkiye bir zorunluluk olarak S-400'e yönlendirilmiştir" ifadesini kullandı.

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