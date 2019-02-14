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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 12:23 | Son Güncelleme

"Birtakım bahanelerle il ve ilçe yöneticilerimiz gözaltına alınarak etkisiz hale getirilmeye ve HDP seçimlerde başarısız kılınmaya çalışılıyor"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Birtakım bahanelerle il ve ilçe yöneticilerimiz gözaltına alınarak etkisiz hale getirilmeye ve HDP seçimlerde başarısız kılınmaya çalışılıyor." iddiasında bulundu.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevinde olduğunu ve sağlık durumunun çok bozulduğunu söyledi.

Güven'in dün akşam hastaneye kaldırıldığını ve taleplerinin karşılanmaması üzerine tedaviyi reddettiğini belirten Gergerlioğlu, "Leyla Güven her an ölebilir. Açıkçası hiç söylemek istemediğimizi bir kelime ancak bu bir gerçek." ifadesini kullandı.

HDP'ye yönelik baskıların devam ettiğini, birçok merkezde polis baskınlarının ve gözaltıların yapıldığını ileri süren Gergerlioğlu, "1,5 ay sonra seçim var. Birtakım bahanelerle il ve ilçe yöneticilerimiz gözaltına alınarak etkisiz hale getirilmeye ve HDP, seçimlerde başarısız kılınmaya çalışılıyor." iddiasında bulundu.

"Mağdurlar İçin Adalet Topluluğu"nun OHAL'in ikinci yılında toplumsal maliyetleri ölçmeye yönelik 993 sayfalık bir araştırma rapor hazırladığını ifade ederek, raporda yer alan tespitleri anlattı.

OHAL döneminde çıkarılan KHK'ler ile yüz binlerce kişinin kamudan ihraç edildiğini belirten Gergerlioğlu, "Rapora baktığımız zaman insanlarımızın son derece büyük mağduriyetler yaşadığını görüyoruz." dedi.

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