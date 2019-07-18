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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2019 12:03 | Son Güncelleme

"Binlerce aile, yargı reformu konusunda büyük bir beklenti içindeydi. Yargı reformu bu yasama yılına yetişmedi. Ekimde görüşülecek, Allah bilir ne zaman yasalaşacak"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Binlerce aile, yargı reformu konusunda büyük bir beklenti içindeydi. Yargı reformu bu yasama yılına yetişmedi. Ekimde görüşülecek, Allah bilir ne zaman yasalaşacak." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de önemli hukuksuzluklar yaşandığını ve yasaların çiğnendiğini öne sürdü.

Ankara'daki yasa dışı gösteride taciz iddiasıyla gündeme gelen Merve Demirel'i artık herkesin tanıdığını dile getiren Gergerlioğlu, "KHK ile işinden atılan insanların yaptığı gösteriye destek vermemesi için babasına baskıya başladılar. Babası Erol Demirel ziyaretime geldi ve bana bunları anlattı. Bu kadar baskılardan, darplardan ve gözaltılardan sonra Merve Demirel geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Altı gündür gözaltındadır. Merve Demirel baskıyla yıldırılmaya çalışılıyor." görüşünü savundu.

Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a göre hamile kadınlara tutukluluk veya mahkumiyet kararı verilirse hamilelik döneminde veya bebeği 6 aylık olana kadar cezaevinde tutulamayacağını belirten Gergerlioğlu, "Yasa çok açık ama bu yasa uygulanmıyor. Yüzlerce hamile kadın, bebek, emziren kadın, mağdur aile şu anda bu keyfiliğin kurbanı. Devlet öyle bir hale gelmiş ki birileri keyfilik yapıyor, onları denetlemesi gerekenler de kulağının üstüne yatıyor." diye konuştu.

Grup Yorum üyelerinin süresiz açlık grevinde olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, "Önemli talepleri var ve haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar. Bir grubu terörize edip illegal bir yapıymış gibi göstererek onlara yönelik zulümler sergileniyor ve onlar da şu anda süresiz, dönüşümsüz açlık grevindeler. Bu oldukça sıkıntılı bir durum ve mutlak suretle taleplere kulak kabartmalı." dedi.

Çocuklarıyla birlikte cezaevinde olan bazı ailelere ilişkin bilgileri paylaşan Gergerlioğlu, "Yargı reformu buna bir çözüm bulabilirdi. Bu anneler, evde elektronik kelepçeyle kalabilirdi. Çocuklarıyla en azından evde durabilirlerdi. Binlerce aile, yargı reformu konusunda büyük bir beklenti içindeydi. Yargı reformu bu yasama yılına yetişmedi. Önümüzdeki döneme kaldı. Ekimde görüşülecek, Allah bilir ne zaman yasalaşacak. Bu dramlar ne zaman bitecek bilmiyoruz." diye konuştu.

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yargı paketi Ömer Faruk Gergerlioğlu

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