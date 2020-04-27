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HDP'li 21 milletvekiline ait dosyalar Meclis'te!

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.04.2020 13:55 | Son Güncelleme

HDP'li 21 milletvekiline ait 30 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

HDP'li 21 milletvekiline ait dosyalar Meclis'te!

HDP'li 21 milletvekilinin bulunduğu 'Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri', TBMM Başkanlığına sunuldu. Aralarında Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş'a ait olan da bulunan 30 dokunulmazlık dosyası Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.

Dokunulmazlık dosyası bulunan milletvekilleri şöyle:

Mardin Milletvekili Pero Dundar, Hakkari Milletvekilleri Sait Dede, Leyla Güven, Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Şanlıurfa Milletvekilleri Nimetullah Erdoğmuş, Ayşe Sürücü, Diyarbakır Milletvekilleri Salihe Aydeniz, Dersim Dağ, Musa Farisoğulları, Semra Güzel, Remziye Tosun, Muş Milletvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Şevin Coşkun, Van Milletvekilleri Muazzez Orhan Işık, Sezai Temelli, Batman Milletvekilleri Necdet İpekyüz, Ayşe Acar Başaran, Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Adana Milletvekili Kemal Peköz, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Mersin Milletvekili Rıdvan Turan.

Kemal Bülbül'ün 3, Salihe Aydeniz'in 2, Semra Güzel'in 4, Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in 3 ve Nuran İmir'in 2 dosyası bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
HDP meclis Milletvekili dokunulmazlık

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