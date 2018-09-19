HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Almanya'da yayın yapan WDR televizyon kanalına çok tartışılacak açıklamalarda bulundu.
Ahmet Şık, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğinin Türkiye'ye verilmemesini isterken şu ifadeleri kullandı;
"Benim için Türkiye gibi temel özgürlüklerin ayaklar altına alındpı, demokrasinin her geçen gün zedelendiği, adalet sisteminin çöktüğü, hukukun üstünlüğüne olan inancın yok olduğu, basın özgürlüğünün olmadığı... Her şeyin gözü kör bir biat kültürüyle işlendiği tek adam tarafından yönetilen bir ülkeye verilmesi; bir dikta rejiminin uluslararası alanda onaylanması anlamına geliyor"
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği için Almanya ve Türkiye yarışıyor.
Ev sahibi ülke 27 Eylül'de İsviçre Nyon'da belirlenecek.
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