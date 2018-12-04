HDP'li Baluken'in hapis cezasına onama

Ceza Dairesi, İdris Baluken'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 7 ay, 4 kez de "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası veren Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünü uygun bulan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinin kararını, sanık avukatlarının itirazı üzerine inceledi.

Yapılan incelemenin ardından verilen kararda, "Siyasi parti faaliyetleri kapsamındaki basın açıklamaları, nevruz kutlamaları ve terör örgütü propagandasına dönüştürülmeyen insani mülahazalarla gerçekleştirilen taziye ziyaretleri gibi eylemlerin, silahlı terör örgütü faaliyeti kapsamında kabul edilemeyeceğinde kuşku bulunmamakta ise de terör örgütü yöneticilerinin talimatı veya örgütün çağrıları doğrultusunda gerçekleştirilen ve terör örgütünün propagandasına dönüşen şiddet eylemleri ve faaliyetlerin siyasi parti çalışması olarak kabulü mümkün değildir." ifadelerine yer verildi.

Sanığın 14 Temmuz 2011 tarihinde sözde özerklik ilan edilen DTK kongresine katılarak bu amacı benimseyen bir konuşma yaptığı, 2011-2016 yıllarında şiddet içeren ve terör örgütünün propagandasına dönüşen terör örgütü mensuplarının cenazelerinin definlerine ve yasa dışı gösteri yürüşlerine iştirak ettiği belirtilen kararda, sanığın birçok kez "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ile terör örgütünün propagandası yapmak" suçlarını işlediği kaydedildi.